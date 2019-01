Acueducto: Nación firmó la garantía para un crédito del fondo Abu Dhabi

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La obra permitirá llegar con agua potable al oeste provincial. Es por 80 millones de dólares, a quince años y con una tasa del 5% anual. Los desembolsos serán mensuales, contra certificados de obra ejecutada. El gobierno central avalaría en 2019 un segundo préstamo, en este caso, del Fondo de la OPEP.

El gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la firma de la garantía para el préstamo internacional de 80 millones de dólares que había obtenido la provincia a través del fondo Abu Dhabi para financiar parte de la obra de la segunda etapa del acueducto de Desvío Arijón, que abastecerá al oeste provincial.



Consultado por El Litoral, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, confirmó que con dicho trámite sólo resta acordar con el Fondo la firma de los respectivos acuerdos: el de préstamo, la provincia; y el de garantía, la Nación. El trámite seguramente se cumplimentará en febrero próximo.



“Finalizados esos trámites administrativos, los desembolsos se empiezan a hacer mes a mes con cada certificado de obra ejecutado”, precisó. El préstamo es a 15 años con un interés del 5% anual.

Saglione recordó que el crédito de Abu Dhabi es la segunda fuente de financiamiento internacional que se utilizará para costear la obra del acueducto. El otro crédito proviene del Fondo de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para el Desarrollo Internacional (OFID) por otros 50 millones de dólares. Respecto de este último, el ministro mencionó que “ya tenemos firmado el acuerdo de préstamo pero no está operativo hasta tanto no contemos con la garantía, que también demanda la firma de un decreto del gobierno nacional. Pero esa rúbrica será en 2019; así está contemplado en el presupuesto nacional del año que viene con lo cual no vamos a tener ninguna dificultad. La firma de esa garantía es lo único que falta, porque el acuerdo ya lo rubricamos en octubre”, precisó.



En este caso, el crédito es a una tasa de interés del 5% anual, y un plazo de amortización de 18 años.



Según comentó Saglione, la obra que tiene su toma de agua en la localidad de Desvío Arijón sobre el río Coronda y que prevé servir -entre otras- a la ciudad de Rafaela, comenzó en agosto pasado. “Allí pagamos con recursos del Tesoro el anticipo financiero que es el 5% del monto del contrato a las tres UTES que están a cargo de los cinco lotes. También pagamos los certificados mensuales que se fueron generando de ahí en más, mes a mes, con recursos de Rentas Generales y del presupuesto provincial”, describió.



El ministro planteó que “una vez que entren en vigencia los préstamos de ambos organismos, los certificados empezarán a ser cancelados con esos recursos. Hoy, con el actual tipo de cambio y con el costo de la obra redeterminada, podemos asegurar que el ciento por ciento de la obra se estaría cubriendo con ambos créditos sin necesidad de aportes adicionales del Tesoro”, concluyó.

En la traza de esta segunda etapa, el acueducto prevé abastecer con agua a potable de calidad a localidades de los departamentos Las Colonias y Castellanos, esencialmente. Entre ellas, Matilde, San Mariano, Sa Pereyra, Angélica, Susana, Rafaela, San Carlos Centro y San Carlos Sur. Se estima que más de 300 mil usuarios santafesinos se verían beneficiados.

2.600 millones de pesos es el presupuesto oficial establecido inicialmente para la ejecución total de la obra.