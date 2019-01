Así fue el heroico rescate en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de los agentes Ariel Córdoba y Brian Olivares, quienes este jueves contaron detalles de lo sucedido en la zona del Puente Colgante. “El río estaba bastante bravo”, reconocieron.

La tranquilidad del caluroso mediodía del miércoles en la ciudad de Santa Fe se alteró cuando un grupo de personas notó que una mujer tenía intenciones de arrojarse a la Laguna Setúbal, en la zona del Puente Colgante.

De inmediato se avisó a la policía y en el lugar se presentaron dos oficiales. Sin dudarlo, ambos agentes pusieron manos a la obra y uno de ellos se tiró al agua para concretar lo que posteriormente fue un heroico rescate.

Este jueves por la mañana los oficiales Ariel Córdoba y Brian Olivares, quienes protagonizaron el operativo de salvataje dialogaron con la prensa. “Estábamos realizando el patrullaje con mi compañero y nos dieron el aviso que en la zona del Puente Colgante había una persona que tenía intenciones de arrojarse al agua. Fuimos al lugar y cuando llegamos había un grupo de personas que nos dicen que una mujer se había tirado a la Laguna Setúbal”, comenzó Córdoba.

“Sin dudar, nos acercamos a un pilote de cemento del lugar; me saqué el correaje, los borcegos y me arrojé al agua. En realidad no pensé, fue un instinto de salvarle la vida a la chica que estaba en el agua”, agregó.

En ese sentido, el oficial Córdoba explicó: “Hay unos cuatro o cinco metros de profundidad en ese sector. La mujer estaba alterada, por nervios y no la podía controlar. Fue ahí que me ayudó mi compañero”.

Los agentes Córdoba y Olivares dialogaron este jueves con la prensa y dieron algunos detalles sobre lo sucedido.Foto: Periodismo Ciudadano / WhatsApp

“El río estaba bastante bravo”

Córdoba estuvo acompañado por el agente Brian Olivares, quien desde la orilla asistió a su compañero. “El río estaba bastante bravo. Tenía que acercarlos lo más posible hasta la orilla para que puedan emerger y lleguen al pilote donde después hicimos la primera asistencia”, reconoció.