Un momento de lucidez

La idea de un empleado que le hace ganar a Disney U$S 3.000 millones al año

En una entrevista con la BBC, el ex ejecutivo de Disney Andy Mooney, contó cómo fue la idea que él propuso y que le hace ganar 3 mil millones de dólares al año a Disney.

El Litoral Andy Mooney, ex director de la división de productos para el consumidor de Disney, contó en una entrevista a la BBC cómo se le ocurrió la idea millonaria que hace que Disney gane 3,000 millones de dólares al año. En el año 2000, trabajando en el área de productos al consumidor, fue a ver una de las famosas producciones de “Disney on Ice”, en la que patinadores profesionales interpretan a los personajes de Disney. Mientras estaba en la fila, observó a muchas madres e hijas que estaban vestidas como los personajes de Disney, con indumentaria que habían fabricado en sus hogares. En ese momento, al empleado se le ocurrió la brillante idea de ofrecer vestidos y trajes de personajes para el público y, cuando lo consultó con los presentes, todos estuvieron de acuerdo en que sería un producto que comprarían de manera oficial. De esa manera, Mooney cuanta: "Corrí a las oficinas centrales de Disney en Burbank (Los Ángeles) y lanzamos las series de trajes Princesa Disney a toda velocidad". "A finales de 2001, las ventas de las líneas de las Princesas de Disney eran de unos US$ 300 millones y hoy es más de US$ 6.000 millones al año", finalizó.