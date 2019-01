https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El piloto oriundo de Del Viso fue castigado con dos fechas sin poder participar de la competencia ademas de una suma importante de dinero.

Por sus declaraciones Dura sanción para Matías Rossi en el TC

El castigo para Matías Rossi se debió a que en la última carrera del Turismo Carretera disputada en San Nicolás el piloto cuestionó a los comisarios deportivos que lo habían sancionado en la primer serie.

“Fue una vergüenza. Pensé que me habían pasado muchas injusticias y que iban a parar, pero no, siempre hay algo que supera todo lo que pasé. Este fue uno de los robos más grandes de mi carrera deportiva. Es inentendible lo que hizo Castellano, prefirió definir el campeonato en el escritorio. No entiendo la determinación de los comisarios deportivos”, señaló el piloto.

Debido a estas declaraciones y a no presentarse a declarar ante la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC, decidieron aplicarle dos fechas de suspensión y una suma de $ 200000