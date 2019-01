https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 27.12.2018

El ministro de Gobierno interpretó que la conferencia de prensa de los tres dirigentes de la oposición se pareció más al lanzamiento de “un frente político”, que a un espacio para plantear la problemática de la violencia y la narcocriminalidad. Reclamó “seriedad” y “datos estadísticos” para sostener algunas de las aseveraciones que se formularon.

La inseguridad como eje de discusión Farías cuestionó la presentación de Bielsa, Del Frade y Cavallero El ministro de Gobierno interpretó que la conferencia de prensa de los tres dirigentes de la oposición se pareció más al lanzamiento de "un frente político", que a un espacio para plantear la problemática de la violencia y la narcocriminalidad. Reclamó "seriedad" y "datos estadísticos" para sostener algunas de las aseveraciones que se formularon.

Ivana Fux | ifux@ellitoral.com



El ministro de Gobierno, Pablo Farías, cuestionó hoy la conferencia de prensa que ofrecieron ayer tres dirigentes de la oposición para abordar la problemática de la inseguridad, la violencia y el narcotráfico en la provincia. Allí habían estado María Eugenia Bielsa y los actuales diputados Carlos Del Frade y Héctor Cavallero. Fue este último, precisamente, quien lanzó una de las frases más polémicas de la convocatoria; dijo que Rosario era “la capital del lavado de dinero del interior en el país”. Al respecto, y consultado por El Litoral, Farías dijo que el evento tenía intencionalidades políticas y electorales.



“La conferencia de prensa de ayer parecía más la presentación de un frente político que el cuestionamiento a las políticas públicas de seguridad, fundamentalmente porque no vimos allí ninguna propuesta seria sobre el tema. Estamos convencidos de que no es la forma de abordarlo; tenemos instancias de diálogo con todos los sectores, y obviamente, receptamos todas las cuestiones que nos quieran plantear sobre un aspecto tan delicado como lo es la seguridad aquí y en el resto del país”, expresó.



“Slogan”



Farías interpretó que “catalogar con ese slogan (capital del lavado de dinero) a una ciudad de la provincia como Rosario con la importancia que ella tiene, es al menos delicado. Espero que (Cavallero) tenga algún dato estadístico para poder sostenerlo porque yo no tengo un dato que me indique, por ejemplo, cuáles son los niveles de lavado de activos que hay en la provincia de Santa Fe respecto del resto del país, cuando sabemos que Argentina, por diversas razones, tiene ese problema. Existen distintas razones históricas o de manejo de economías ilegales -describió- que obviamente terminan en alguna operación de lavado de dinero. Ahora, sostener que el lugar donde más lavado de dinero se produce es Rosario, obliga a tener algún dato estadístico. Si no -advirtió-, simplemente son slogan que suenan, como decía al principio, a la presentación de un frente político con un tema sensible para la gente con el fin de llevarlo a la campaña; nada que sirva para solucionar los problemas de la sociedad”, afirmó.



Seriedad



Farías reclamó “seriedad” de todos los dirigentes a la hora de abordar estas problemáticas. “Los problemas de seguridad que en este país son muy graves nos exigen hacer los mayores esfuerzos y tomarlos como políticas de estado, con la mayor seriedad posible. Llevarlos al plano de las campañas políticas -insistió- nos parece en primer lugar, que no es beneficioso; no sirve para resolver el problema. En segundo término, es peligroso porque podemos estar mezclando intencionalidades políticas con la verdadera responsabilidad que debemos tener los dirigentes, y que es resolver este problema que está entre los que más nos preocupan”.



El ministro insistió en destacar que el gobierno provincial está “abierto” a cualquier sugerencia que se quiera formular seriamente sobre el tema.



“Lo de ayer -volvió a decir- parecía más un acto de campaña; por lo menos la percepción que nos quedó a muchos fue que se presentaba un frente político y que elegían como tema el de la seguridad. Hay que plantearlo de otro modo -reclamó-. Estamos abiertos a receptar propuestas; ayer no vivimos ninguna concreta”.