"El tambo es el que mejor termina el año"

Finaliza 2018 y para el agro santafesino es hora de balances. El referente de una importante Cooperativa regional analiza rubro por rubro la situación del sector, y lo que viene para 2019.

Federico Aguer | faguer@ellitoral.com



En diálogo con Campolitoral, Romano remarcó los claroscuros para la agricultura, ganadería y el tambo. Respecto de la primera actividad, recordó que viene mal por lo menos desde hace 2 años, con la inundación y la sequía. Sin embargo, tuvo un claro ganador: el trigo. “La agricultura se recompuso con una cosecha de trigo fuera de lo normal. Para la zona fue muy bueno, porque inyectó plata, gracias a un precio que nunca había tenido”. También destacó los buenos rindes en toda la zona. “Los rindes subieron de 25 a 35 qq/ha, y esto fue muy bueno”.



Además, resaltó el buen estado de otros cultivos como el maíz. “Los maíces están muy buenos, y uno que tuvo la suerte de andar por otros países ve que están en un estado envidiable, y se calcula que van a andar de 10 mil kg para arriba. Están picando muy buena cantidad y calidad”, sostuvo, con lo cual adelantó una buena provisión de forraje. Finalmente, alertó sobre el clima y la soja. “Se complicó un poquito con la resiembra de soja y para algunos productores otros que todavía no lo pudieron hacer. Falta sembrar el 50 % de sojas de segunda, de primera se hizo muy poco”, expresó.



De mal en peor



Respecto de la ganadería, fue rotundo al expresar que el peor momento lo lleva el criador. “Estamos vendiendo los terneros que aumentaron un 17 %, la ternera un 4 % y el ternero Holando no aumentó NADA, si a esto le agregamos los aumentos de insumos, veterinario, personal, etc. la situación es muy mala”.

También aseguró que el feed lot atraviesa serios problemas, “pero la invernada está baja, están ensilando muy buenos silos con pocas has,

el consumo aumentó pero pasaron un año donde perdieron mucha plata, hay muchos feedlots vacíos, porque perdieron plata y la timba financiera gana más plata. Esos feed lots no van a poner hacienda, pero no va a haber tanto consumo”.

En cuanto a la exportación, dijo que “está agresiva”, y el feedlotero le va a echar mas kilos a los animales para exportar, “pero no nos asustemos, no va a faltar carne, vamos a seguir comiendo carne”.

También opinó que la demanda China tracciona mejoras a la industria. “Los frigoríficos están invirtiendo, se están tecnificando. Estamos en liquidación de vientres, y eso tenemos que remediarlo, las terneras están baratas y la exportan”.

Igualmente, aclaró que “no todos los modelos son iguales”, y el modelo pasto más suplementación hoy “es excelente”.



Paradojas de la vida



Finalmente, para la lechería el año “arrancó complicado, con un precio que no se acomodaba, pero con el correr de los meses el precio fue subiendo a un valor (que todavía no alcanza al histórico, pero con 33 centavos de dólar debería estar en $ 11), pero se le aproximó”.

Romano asegura que el productor bajó todos los gastos, y hoy se encuentra con buenas reservas y alfalfas. “La actividad se hizo un poco más pastoril, y empieza a haber algo de plata. De todos los anteriores, el tambo es el que mejor está. En campo propio deja plata”, manifestó.