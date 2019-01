Por actos de racismo, el Inter jugará a puertas cerradas

El Litoral | NA

Durante dicho partido, ganado 1-0 por el Inter, Koulibaly fue objeto de gritos de mono en varias ocasiones, especialmente en el momento de su expulsión por una segunda tarjeta amarilla.



El Inter fue asimismo sancionado con el cierre parcial de la zona del estadio denominada Curva Norte, en la que se instalan los principales grupos de aficionados del club neroazzurro.



En su comunicado, la instancia disciplinaria de la Liga menciona "cánticos ofensivos de carácter racista (...) hacia Kalidou Koulibaly", pero también "cánticos insultantes de carácter territorial" hacia los aficionados napolitanos.



El mismo comunicado precisa que Koulibaly será suspendido dos partidos tras su expulsión del miércoles, uno por acumulación de amarillas, y otro por "los aplausos irónicos" al árbitro.

Además, debido a lo ocurrido, varios jugadores hicieron referencia a lo sucedido en el Estadio San Siro entre ellos Mauro Icardi y Cristiano Ronaldo.

Sono deluso da quello che è successo ieri a San Siro. Diciamo basta al razzismo e la discriminazione. 🤜🏻🤛🏿 #MI9

I am disappointed with what happened yesterday at San Siro. Let's say… https://t.co/vu1NuGAX7s