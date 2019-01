https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol solidario en Venado Tuerto "Los amigos de Lussenhoff" enfrentaron al seleccionado de la Liga Venadense

Pablo Rodríguez

En la noche del miércoles 26 de diciembre, los amigos de Federico “El Colorado” Lussenhoff, disputaron un encuentro amistoso frente al Seleccionado de la Liga Venadense en cancha del Club Jorge Newbery. El objetivo fue recaudar alimentos no perecederos, que serán destinados al Banco de Alimentos de Venado Tuerto.

Entre "Los amigos de Lussenhoff" participaron el murphense Juan Pablo Caffa (Fresno FC, USA); el oriundo de Amenábar, Agustín Allione (E.C Bahía, Brasil); el venadense Joel Amoroso (NOB); Andrés Desábato (Plantense); el ex futbolista y flamante DT de las inferiores de Estudiantes, el cafferatense Leandro Desábato; el medallista olímpico, Julián Santos; los basquetbolistas venadenses Walter Herrmann (Atenas) y Damián Palacios (Independiente BBC, Santiago del Estero).

Además estuvieron el ex futbolista oriundo de Los Quirquinchos, Danilo Gerlo; el ex defensor de Boca, Ivar Stafuza; el venadense jugador de Arsenal, Facundo Pons; el juvenil de River, Rodrigo Castillo (Venado); el piloto Edu Moreno; y el baterista “Jota Morelli”.

El Seleccionado de la Liga Venadense estuvo conformado por los mejores futbolistas locales, entre los cuales fueron invitados los ganadores de "El Once Ideal 2018", juego de encuestas organizado por la página "La de Gajos".

Ellos fueron: Estanislao Ayuso, de Teodelina FBC; Franco Mattei, de Atlético Elortondo; Esteban Hernández, del Club Jorge Newbery; Ignacio Ayuso, de Teodelina FBC; Ramiro Boccalini, del Club Jorge Newbery; Leo Inani, de Sportivo Rivadavia; Gonzalo Gaetán, del Club Jorge Newbery; Carlos Marques Semeao, del Club Jorge Newbery; Ivo Zamarini, de Juventud Unida; Facundo Barrios, del Club Jorge Newbery; Matías Torres, del Club Jorge Newbery; Carlos Alegre, de Studebaker; Martín Isanta, de Studebaker; Marcio Ortiz, de Racing Club; Leandro Canelo, de Teodelina FBC; Franco Chacón, de Teodelina FBC; y Ramiro Rocca, de Hughes FBC, entre otros.

El partido, terminó 8 a 7 a favor de los jugadores de la Liga. Los goles: Isanta (3), Fernández (2), Canelo (2) y Rocca. Mientras que por los amigos del “Colo”, marcaron Pons (2), Palacios (2), Allione, Herrmann y Amoroso.

Durante el transcurso de la jornada hubo premios y juegos para todos los presentes, y en el intermedio se brindó un show a cargo del reconocido solista local, Iván Caporaletti. La conducción estuvo a cargo del periodista Pablo Giralt.