Jueves 27.12.2018

Crece la preocupación de los alumnos y docentes

Fracasa la sesión convocada para discutir el cierre de las escuelas nocturnas

La sesión extraoirdinaria convocada por la oposición no tuvo quórum suficiente, motivo por el cual no se pudo desarrollar el debate

