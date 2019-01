https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.12.2018

20:18

Los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe avanzaron además sobre la marcha de los comités hídricos, acueductos y gasoductos.

Encuentro en Córdoba Schiaretti y Lifschitz hablaron de una construcción política Los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe avanzaron además sobre la marcha de los comités hídricos, acueductos y gasoductos. Los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe avanzaron además sobre la marcha de los comités hídricos, acueductos y gasoductos.

Redacción de El Litoral

politica@ellitoral



El gobernador Miguel Lifschitz analizó con su par cordobés, Juan Schiaretti, la posibilidad de construir una alternativa política para las elecciones presidenciales del año venidero donde confluyan sectores del progresismo, peronistas no alineados con el kichnerismo y radicales que no comparten el gobierno de Cambiemos. “Por supuesto conversamos sobre la realidad política nacional; sobre la situación de las provincias y sobre las perspectivas no solo electorales sino también económicas para el año próximo” destacó Lifschitz al regresar a la provincia. “Coincidimos en la necesidad de promover en forma conjunta una opción de alternativa para la Argentina que pueda incluir a sectores del progresismo, a sectores del peronismo, fundamentalmente aquellos cercanos al gobernador de Córdoba, y también sectores del radicalismo que están dispersos en distintos espacios y que puedan integrar una fuerza de carácter transversal, progresista, para disputar la presidencia de la Nación en 2019”, acotó.



Lifschitz viajó a Córdoba acompañado por el diputado socialista Joaquín Blanco mientras que Schiaretti lo recibió junto a su ministro de Gobierno, Juan Carlos Massei. Ambos mandatarios acordaron volver a reunirse en febrero.



Tanto Santa Fe como Córdoba tienen elecciones provinciales separadas de las nacionales y el cordobés Schiaretti va por su reelección mientras que Lifschitz tiene vedada dicha posibilidad por la Constitución provincial. La provincia mediterránea define su gobernador y vice el 12 de mayo. Un mes después será el turno de Santa Fe.



El cordobés se habría comprometido con Lifschitz a colaborar en el armado de ese frente transversal y progresista como definió el santafesino. Para ello mantiene contactos permanentes con el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Picheto, con su par salteño, José Urtubey y con Sergio Massa, estos dos últimos con serias aspiraciones a ser candidatos a presidente de la Nación. En tanto, Lifschitz mantiene reuniones con sectores afines al socialismo como Margarita Stolbizer y radicales como Ricardo Alfonsín.

La Región Centro es el motor de la economía del país, por eso con @JSchiaretti seguimos trabajando en proyectos de desarrollo como el Acueducto Interprovincial, una obra histórica. Además, vamos promover la conexión de muchas localidades santafesinas a los gasoductos de Córdoba pic.twitter.com/GNUMSkS2pz — Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) 27 de diciembre de 2018



Temas provinciales



El resto de la reunión en Córdoba transcurrió sobre aspectos relacionados a políticas entre ambas provincias. Hubo tres puntos centrales: los tres comités que trabajan en cursos de aguas; el financiamiento del futuro acueducto que en la primera etapa abastecerá a San Francisco de Córdoba y la posibilidad de que localidades santafesinas se abastezcan desde gasoductos que tiene la provincia mediterránea.



Santa Fe y Córdoba integraron comités para considerar la situación del sistema de laguna La Picasa; del canal San Antonio - río Carcarañá hoy en obras financiadas por la Nación y del Vila - Cululú también en inicio de obras financiadas por el sistema nacional.

El gobernador santafesino informó que también analizaron posibles vías de financiamiento para el acueducto que saldrá desde el río Coronda y abastecerá a localidades santafesinas hasta la ciudad cordobesa de San Francisco. El objetivo es poder licitar la primera etapa de los trabajos el año venidero, anticipó Lifschitz. Por lo pronto ambas provincias discuten el tendido que tendría la obra y ordenaron a equipos técnicos que analicen líneas de financiamiento internacional para encarar la obra.



Por último, Lifschitz reveló que empezaron a analizar la posibilidad de que localidades del cordón oeste santafesino puedan conectarse al sistema de gasoductos cordobeses para tener ese combustible.