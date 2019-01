Primeros vetos del Poder Ejecutivo a las leyes del fin del año legislativo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 28.12.2018

A Diputados fue remitida la observación parcial al programa de promoción de adultos mayores que dependerá de Desarrollo Social y no de Salud como votaron las dos cámaras. Otras cuatro observaciones fueron al Senado.

Mario Cáffaro | mcaffaro@ellitoral.com



El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un veto parcial y texto alternativo a la ley sancionada el 29 de noviembre último creando un programa de promoción y protección integral de personas mayores. Es la primera observación remitida a la Cámara Baja de las más de 50 leyes sancionadas en el último día del Período Ordinario de Sesiones. En cambio, otros cuatro vetos fueron remitidos al Senado, dos de ellos totales.



“Me he reunido con los ministros de Desarrollo Social y de Salud y estoy de acuerdo con la observación” señaló a El Litoral el diputado socialista Joaquín Blanco, uno de los gestores de la norma sobre personas mayores.



En los hechos, el texto recomienda observar el artículo 9 del proyecto y ofrece una redacción alternativa que hace que el programa a crearse esté dentro del Ministerio de Desarrollo Social y no en Salud como dispuso la Legislatura. Blanco recordó que el proyecto presentado por él establecía que dependería de Desarrollo Social pero que el Senado lo puso bajo el paraguas de Salud postura que Diputados terminó aceptando.

La sanción de la 13.835 de promoción y protección integral de las personas mayores fue producto del proyecto de Blanco y otro del senador justicialista Danilo Capitani.



Blanco recordó que el objetivo es trabajar para garantizar un envejecimiento digno, otorgando recursos y apoyo a las familias. No dejó de mencionar el fenómeno demográfico que señala el aumento progresivo de la proporción de adultos mayores y un envejecimiento poblacional, representando una presión considerable sobre los sistemas de seguridad social, en el ámbito de la salud y dentro de los hogares familiares condicionados por sus niveles de ingresos. El socialista aclara que “esta situación no debe considerarse como un riesgo sino como una oportunidad, reconociendo a las personas mayores como un recurso valioso de la sociedad, propiciando la participación y la interacción entre distintas generaciones”. La ley insta al Estado a asumir un rol más protagónico impulsando políticas de cuidado que involucren no sólo a la familia sino también a la comunidad y al sector privado.



La ley crea la Defensoría de las Personas Mayores, un registro único provincial de cuidadores especializados; otro de instituciones públicas y privadas que trabajen con personas mayores para garantizar atención de calidad, el observatorio de envejecimiento y vejez, servicios de atención para víctimas y unidades fiscales especiales.



Los fundamentos de la observación



El origen del veto propuesto por el Poder Ejecutivo está en los términos de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores firmado por la Argentina con Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica y que el Congreso Nacional convirtió en la ley 27.360.



El preámbulo de dicha Convención resalta que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que el resto de las personas y que esos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, emanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. También reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de las sociedades. La Convención recomienda abordar los asuntos de vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos.



Para el Poder Ejecutivo “desde una interpretación integral de la Convención, se infiere que la misma aborda a la vejez como la construcción social de la última etapa del curso de vida de las personas, quedando claro que ese tratamiento se hace en el contexto social, y no de la salud” y considera contradictorio el espíritu de la ley y el artículo 9 que pone al ministerio de Salud como autoridad de aplicación como “si la vejez fuese sinónimo de enfermedad marcando una clara discriminación con la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, de las políticas de género y diversidad sexual, las que se encuentran del ámbito de las competencias del Ministerio de Desarrollo Social”.



Agrega en los considerandos que mantener todo lo relacionado con la protección y promoción de los derechos de los adultos mayores bajo la órbita del Ministerio de Salud, implica reconocer la antigua noción -ya superada- de considerar a la vejez como una enfermedad, y no como un estadio más de la vida humana así como se estaría desconociendo a la Gerentología como ciencia que se encarga de estudiar los diversos aspectos de la vejez.

Otros



Otras dos leyes fueron observadas con textos alternativos. Son la de autismo y de adhesión a la ley nacional de mutuales. En cambio al Senado fueron enviados los vetos totales a las leyes que dispusieron la creación de la Agencia Santafesina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (autoría de Capitani) y de etiquetado del índice glucémico en la producción de alimentos (Miguel Cappiello).

Electrodependientes y Naranpol



También el Poder Ejecutivo empezó a publicar la promulgación de leyes sancionadas en noviembre. Así lo hizo con la 13.811 por el cual Santa Fe adhiere a le norma nacional 27.351 de beneficios para enfermos electrodependientes. Entre otras cosas la norma dispone la asignación de partidas presupuestarias para el cumplimiento de la ley así como la creación del registro provincial de electrodependientes por cuestiones de salud. En la reglamentación, el Poder Ejecutivo deberá definir la autoridad de aplicación y fue facultado por el legislador a instrumentar la implementación gradual de la ley priorizando aquellos casos que revistan mayor gravedad y/o dificultad de acceso a centros de salud.



La otra norma validó por otros dos años la expropiación temporal de la ex planta de Naranpol en esta capital a favor de la Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada. Es la cuarta prórroga dispuesta por Legislatura en favor de la cooperativa.