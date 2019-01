https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 28.12.2018

Con entrada libre Limonada Latina y TaxiClan

El sábado, desde las 19, en Jackson Craft Beer (Las Heras 3799), compartirán escenario Limonada Latina y TaxiClan, junto a DJ Bruno Trédici y tatuadores en vivo: será en el marco del primer aniversario del local, que ofrecerá promociones y sus mejores pintas de cerveza artesanal. La entrada será libre y gratuita.

Continuidad

Limonada Latina es un grupo de música popular latinoamericana y “cumbiombe”, con canciones de grandes autores y propias: género amplio con una sola mirada. Veteranos de la actividad, este año fueron parte de la Tercera Fiesta Nacional de la Cumbia y tocaron ante miles de personas, a través de un concurso que, por haberlo ganado, les dará la oportunidad de grabará un tema en el CD “Santa Fe Capital de la Cumbia”.

El grupo está integrado por Lucas Cupelin (voz, guitarra), Lucas Bizzotto (bajo, coros), Marito López (percusiones), Luciano Pasquetto (violín, coros) y Fabrice Gautheron (acordeón).

Sonido brit

TaxiClan fue iniciada por Pablo Escher y Gonzalo Botes a principios del 2017 en la ciudad de Santa Fe que, luego de intentar con varios músicos, encontraron junto a Julia Pagnutti y Juan Ignacio Paniccia el estilo britpop que se buscaba, generando así un ambiente de fiesta. Actualmente, están en proceso de composición y mostrando su repertorio en vivo, dispuestos a rodar en los escenarios del ámbito santafesino para luego meterse en estudio.

Las influencias de la banda son The Smiths, Morrissey, Jesús and Mary Chain, Kasabian, Blur, Pulp, Suede, Mando Diao, Franz Ferdinand y Love and Rockets, entre otros. Se integra con Pablo “Araña” Escher (voz), Gonzalo “Bote” Botes (bajo y coros), Julia Pagnutti (batería) y Juan Ignacio Paniccia (guitarra y coros).