https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.12.2018 - Última actualización - 11:17

11:15

La docente acusada de maltratos, fue filmada por una portera en el interior del estabolecimiento. El video se viralizó y se presentó la denuncia formal ante la Justicia

En la localidad de Soldini, Rosario Por maltratos en un jardín maternal, separan del cargo a la maestra La docente acusada de maltratos, fue filmada por una portera en el interior del estabolecimiento. El video se viralizó y se presentó la denuncia formal ante la Justicia La docente acusada de maltratos, fue filmada por una portera en el interior del estabolecimiento. El video se viralizó y se presentó la denuncia formal ante la Justicia

Una docente fue acusada de maltratar a una nena en un jardín maternal de Soldini. La maestra quedó registrada en una filmación realizada por una portera en el interior del establecimiento comunal. El material se viralizó entre los vecinos y la Municipalidad emitió un comunicado para pedir que dejen de reenviarlo.





A raíz del descontento generalizado, la maestra fue separada de su cargo, se inició un sumario y presentó la denuncia formal en la Justicia.

En las imágenes, se puede ver a una docente en un aula infantil, tomando del brazo a una niña de forma violenta y retándola, al tiempo que grita “Nenas así no quiero yo”, y a los tirones retira a la menor del lugar. Acto seguido, la niña queda sola y apartada del resto de la salita y comienza a llorar.

Además, existe un segundo caso contra un nene, que completa la acusación.

Ambos hechos se compartieron de forma masiva en los últimos días entre los vecinos vía Whatsapp y redes sociales.





En tanto, el municipio emitió un particular comunicado en su cuenta de Facebook en donde pide dejar de reenviar el material. “En relación a los videos y/o audios que se viralizaron a través de whatsapp y redes sociales, sobre el Jardín Comunal, desde el día 14 de noviembre del 2018 se tomó todos los recaudos administrativos y judiciales tendientes al esclarecimiento de los hechos; se recomienda que no se envíen ni reenvíen videos y audios para que no se perjudique la investigación, y se vean involucrados en una situación administrativa y judicial, no solo para proteger la causa, sino principalmente para preservar la integridad de los niños, niñas y familiares”, señala el texto difundido.