Estas declaraciones surgen dos días después que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, afirmó que una vez que Lionel Messi sea convocado para la Selección argentina, el mediocampista del Barcelona aceptará regresar al equipo albiceleste.

El DT respondió a las críticas Scaloni afirmó que tiene una "charla pendiente" con Messi

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó hoy que tiene "una charla pendiente" con el capitán Lionel Messi para resolver su convocatoria para los principales compromisos de 2019, que tendrá a la Copa América de Brasil a la cabeza.

"No digo que hablo muy seguido pero sí que tenemos relación. Ahora en este tiempo hablaremos con él para intentar en el 2019 que se sume, es una charla que tengo pendiente con él. Para nosotros es algo importante, a cualquier entrenador le gustaría dirigirlo y a mí en particular mucho más. Tenemos una charla pendiente que esperemos termine de la mejor forma. En ese sentido todos somos optimistas, va a ser positiva", aseguró en una entrevista publicada por las redes oficiales de la Selección argentina.

Scaloni, además, se refirió a los puntos principales que tendrá en la lista de sus desafíos para 2019, donde la Copa América de Brasil será la competición más importante.



"Se lograron los objetivos que planteamos, que era aportarle más jugadores a la Selección y estoy contento por seguir en buscar de consolidar el equipo y competir en un torneo oficial que tiene una dificultad añadida", explicó.

Y también respondió a las críticas por su presunta falta de experiencia para entrenar: "No me molesta porque es la realidad, cualquier entrenador del mundo va agarrando la experiencia con el correr del tiempo. No me puedo enojar que se digo eso".