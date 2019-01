https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 29.12.2018 - Última actualización - 7:46

7:43

Se trata de Mielaq quien participó junto a otras tres empresas santafesinas, de la feria de productos que se montó en Parque Norte, durante la realización del G20. Además en agosto pasado fueron seleccionados para participar del Programa Pymes al Mundo, que lleva a cabo la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Tres generaciones de apicultores con una visión de futuro La miel de Llambi al mundo Se trata de Mielaq quien participó junto a otras tres empresas santafesinas, de la feria de productos que se montó en Parque Norte, durante la realización del G20. Además en agosto pasado fueron seleccionados para participar del Programa Pymes al Mundo, que lleva a cabo la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se trata de Mielaq quien participó junto a otras tres empresas santafesinas, de la feria de productos que se montó en Parque Norte, durante la realización del G20. Además en agosto pasado fueron seleccionados para participar del Programa Pymes al Mundo, que lleva a cabo la Organización Mundial del Comercio (OMC).

José Zenclussen | jzenclussen@ellitoral.com

El G20 no sólo dejo una imagen positiva para el país en lo referido a acuerdos comerciales con las potencias más importantes del mundo. Sino que también fue la vidriera para muchas pequeñas y medianas empresas, donde a lo largo de tres días contaron con una “platea” de 2500 periodistas quienes dieron a conocer a sus países, las bondades de la producción agroindustrial que tiene Argentina.

La provincia de Santa Fe contó con tres pymes: Marengo (Rafaela), Crowie (Rosario) y Mielaq (Llambi Campbell), quienes expusieron sus productos en la feria que se montó en Parque Norte. “Nuestra visión de emprendedores se acentúo aún más después de participar en el G20. Vamos por un buen camino en el mercado internacional, tuvimos buenas referencias sobre nuestros productos”, resumió Alquiles Tibaldo de Mielaq su paso por el G20.



La empresa de Llambi Campbell lleva más de 40 años produciendo alimentos para el mundo y además de la producción apícola, agrega valor a su materia prima elaborando alimentos naturales a base de miel -barras de semillas y cereales y salsas gourmet, entre otras-. “Fue un paso muy importante para la firma haber participado del G20, dado que sólo 24 empresas de todo el país tuvieron el privilegio de ser seleccionadas para mostrar sus productos en el evento más importante organizado por el país en los últimos años”, precisó.



Tibaldo, quien es tercera generación de productores apícolas, agregó que fue un privilegio para Mielaq haber formado parte de la feria de productos, junto a otras dos empresas de la provincia de Santa Fe. “Fue un orgullo haber podido participar y mostrar la producción que se genera en la provincia en un evento de esta magnitud. Estuvimos tres días en Parque Norte, a través de una selección previa realizada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, lo que nos permitió mostrar nuestra producción a más de 2500 periodistas de todo el mundo”, puntualizó.



Uno de los titulares de Mielaq sostuvo que el G20 les permitió impulsar aún más su proyección hacia el mundo. “Tuvimos buenas referencias sobre nuestros productos y vamos por el buen camino.



Pero previamente se necesita armar un plan de calidad, gestiones y habilitaciones para llevar la producción a las góndolas del mundo. Todo lo que demanda un producto de calidad en el exterior”.



En este sentido destacó que la imagen fue muy positiva. “Si bien no fue una ronda comercial -sólo degustación- en particular para nuestra empresa la posibilidad de mostrar nuestra producción apícola fue muy positiva. El mundo nos tiene bien catalogados en cuanto a la producción de alimentos, eso genera una apertura de puertas muy buena. En particular hubo una gran aceptación de Rusia, China e Inda”, sostuvo. Vale destacar que a raíz de su paso por el evento, Mielaq fue invitada para formar parte desde el próximo año del programa Alimentos Argentinos.

A COPAR LAS GÓNDOLAS DEL MUNDO. Tras su paso por el G20, la firma con sede en Llambi Campbell apuesta a un 2019 con fuerte presencia en el mercado externo. AQUILES TIBALDO, estudió Tecnicatura en Alimentos y tras su vuelta al pueblo decidió por agregar valor a la producción apícola. Foto: Gentileza



Incentivos



Además de su exitoso paso por el G20, la firma con sede en Llambi Campbell, tuvo un mes de agosto para celebrar. Fueron seleccionados para participar del Programa Pymes al Mundo, que lleva a cabo la Organización Mundial del Comercio (OMC) y donde todos los años destina fondos para potenciar y desarrollar proyectos en todo el mundo.



“Este año la Cámara Argentina de Comercio junto a Mercado Libre, presentaron un proyecto para internacionalizar las pymes de nuestro país. A través de un plataforma virtual -donde la pyme carga su historia, productos y misión- se ofrecen los productos a Centro América y Sudamérica, para compra mayorista. Eso permite una agilización en la parte comercial, reduciendo costo de producción y logística. Lo bueno es que estuvimos en contacto con pymes colegas para trabajar juntos a futuro en la exportación de productos. Fuimos una de los 40 empresas seleccionadas en el país. Esto suma una cuota de impulso a nuestro negocio”, agregó.



Sobre este tema Tibaldo manifestó que a través de una plataforma que depende del Banco Iteramericano de Desarrollo (BID), publican los productos principalmente para Estados Unidos y México. “Se han echo contactos con brokers de México y Estados Unidos, para enviar muestras en el mes de enero y poder comenzar con un vínculo comercial. Además en conjunto con las municipalidades de Santa Fe y Rosario, formamos parte de una misión comercial en la Embajada Argentina en Paraguay, que nos permitió abrir un vínculo que seguirá en febrero, para abrir ese mercado”.

LA PROVINCIA DE SANTA FE contó con tres pymes: Marengo (Rafaela), Crowie (Rosario) y Mielaq (Llambi Campbell), quienes expusieron sus productos en la feria que se montó en Parque Norte. Foto: Gentileza



Ficha técnica



Aquiles Tibaldo estudió Técnico en Alimentos y a su vuelta a Llambi decidió sumar valor a la producción que siempre se vendió como materia prima para exportación. “A partir de allí, en un primer momento, se apostó por agregar valor al fraccionado de miel, vimos que en el mercado había mucha oferta y la demanda es muy baja comparada con otros países del mundo y la región. Por poner un ejemplo en Argentina se consumen 250 gramos por habitante por año, y en Japón supera los 2 kilos por habitante por año”.



Tibaldo precisó que a raíz de ello la idea fue saborizar la miel de abejas. “Así nació la pasta de mantequilla de maní, una con chocolate, con fruto secos y semillas. Apuntamos al sector gourmet y delicatessen. Ahí vimos que la miel como tal, podría agregarse a un sector masivo como es el de barras de cereales. Nuestro producto es una barra de semillas a base de miel. Las barras se presentan en cinco sabores. Para los próximos meses estamos trabajando en otros productos a base de miel para un sector de un consumo saludable y natural”.



Por el momento Mielaq vuelca su producción al mercado interno, con presencia en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. “La idea es llegar a todo el país. Pero una de las misiones a futuro es el comercio internacional a través de importadores o cadenas de supermercados de consumo masivo y de e-comerce. Por el momento la visión de crecimiento sigue presente a pesar de los problemas económicos que atravesamos como país. Estamos con muchas ganas de estar afuera, pero somos consientes de que los costos internos son muy elevados, que se suma a la inestabilidad del mercado interno. Pero somos muy optimistas”, puntualizó Tibaldo.