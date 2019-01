https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 29.12.2018 - Última actualización - 10:01

10:00

La Municipalidad modificará sus prestaciones en la recolección de residuos, cementerio, transporte y estacionamiento.

Horarios especiales Servicios municipales para el fin de semana de Año Nuevo

Residuos



En este sentido, la recolección de residuos se realizará según el cronograma que se detalla a continuación: el domingo 30 las empresas Cliba y Urbafe recolectarán los residuos pero solo en las zonas donde se presta el servicio nocturno, no así el matutino; y el lunes 31 sólo se realizará el servicio matutino, no así el nocturno.

Mientras tanto, el martes 1 funcionará solamente el servicio de recolección nocturno; y a partir del miércoles 2 el servicio se prestará de manera normal. Vale recordar que el domingo y martes se deberán sacar los residuos húmedos, mientras que el lunes será el turno de los secos.



Barrido



El lunes se prestará normalmente el servicio de barrido y levante de montones por parte de las empresas Cliba y Urbafe, pero será solo en el horario matutino.

Para el martes, a partir de las 7, el Gobierno de la Ciudad tiene previsto un operativo especial de barrido manual y levante de lo producido en diferentes zonas, como avenida Freyre, microcentro (sur y centro), Peatonal San Martín, Recoleta, costaneras Este y Oeste, Bulevar Pellegrini y Gálvez, y avenida Aristóbulo del Valle. Además, se prestará el servicio de barrido mecánico en las avenidas Alem y 27 de Febrero, y en Bulevar en toda su extensión. Asimismo, se destaca que la limpieza de playas se desarrollará normalmente de forma diaria, en sus dos turnos, matutino y vespertino.



Cementerio



El horario de visita será el siguiente: domingo, lunes y martes, de 7.15 a 12 y de 15.15 a 19. En tanto, las inhumaciones será el domingo, lunes y martes el horario de este servicio es de 7.15 a 11.30.



Transporte y estacionamiento



En cuanto al transporte público de pasajeros, el domingo 30 de diciembre la frecuencia será la que corresponde a un día sábado. El lunes 31 de diciembre, hasta las 21, la frecuencia será la que corresponde a días hábiles; y a las 21 saldrán de las paradas los últimos servicios hasta finalizar el recorrido. El martes 1 de enero la frecuencia será la que corresponde a un día feriado.



El sistema de estacionamiento medido (SEOM) no estará operativo desde el sábado a las 13 y hasta el lunes a las 7 cuando retoma su funcionamiento hasta las 13 y luego de 16 a 20. Vale aclarar que este día no es feriado sino no laborable por lo tanto funcionará normalmente. El martes 1, feriado, el sistema no estará operativo.



Servicios turísticos y Mercado Norte



Con respecto a los Centros de Información Turística del Gobierno de la Ciudad, el sábado y domingo funcionarán el de la Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910), de 8 a 20; el de la Peatonal en Juan de Garay y San Martín, el del Puerto santafesino el domingo atenderá de 16 a 20. En tanto, vale destacar que el lunes 31 y el martes 1 de enero todos los Centros de Información Turística permanecerán cerrados.



Por otro lado, el Mercado Norte, ubicado en la intersección de Santiago del Estero y Urquiza, tendrá horarios especiales en víspera Año Nuevo. El domingo y el lunes, estará abierto de 8.30 a 15. El martes 1º permanecerá cerrado.



Cajas municipales



La Caja del Depósito de Vehículos Retenidos (Avenida Perón 3500), el sábado y domingo atenderá de 7.30 23.30. En tanto, el lunes 31, el horario de atención será de 9 a 13 y de 14 a 18. Por su parte, el martes 1 de enero, dicha dependencia realizará guardias pasivas. El miércoles 26, se retoma la atención normal en las diferentes cajas del municipio santafesino.