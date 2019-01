https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 29.12.2018 - Última actualización - 19:46

19:45

Peisadillas (por Carlos Peisojovich) Arrepentí 2

Por Carlos Mario Peisojovich (el Peiso)

Soñé que soñaba un sueño que ahora no quiero soñar más ¿pero cómo dejar de soñar? si soñar es la materia que aprobé sin estudiar y que ahora pruebo aprobar, probablemente sin oprobio, la problemática “figura del arrepentido” que aparece, no de forma figurada, en la ley del 2016, donde aquel que se arrepiente tiene un beneficio sobre la pena, que según dice la fría letra leguleya, configura un tercio de la mitad de la pena, mal que les pese a otros, vuelvo para atrás en lo que hice, volvemos a foja cero, y paso a ser historia reciente, sin pena y sin gloria. Encuadérnese y archívese. Conste en actas.



Yo hice, ahora deshago, desahogado ya por el supuesto daño que hice sin querer, o queriendo, no me acuerdo, pero simulando con auténtico dolor, o llorando con disimulado placer. Ya está, ya fue, ya será. Mi sueño que no quiero soñar me llena de congoja, con Gioja ahora arrepentido por los actos del Gobierno, sin moral de lo antedicho Morales se despacha contra el robo de la justicia que quiere liberar a su procesada preferida, la tortuga casi se le escapa de Milagro.



Vuelta y vuelta, como el bife empanado que tanto nos gusta comer acompañado de papas fritas y huevos fritos, Milani siempre espera que lo cambien de su prisión por el hostigamiento de los demás reclusos, mientras que su socio de la panchería “Tía Tola” se tuesta al sol como pancho por su casa, Moreno ya no es más el perro caliente que era, ahora simplemente es un tierno K-chorrito.



Nuestro gatuno señor que preside la argenta terra nostra, está de vacaciones nuevamente. Se fue para descansar en los laureles prestigiosamente ganados a fuerza del periodismo Macritinero, de encuestas que cuestan, y de cuentas en rojo pintadas de amarillo Pro. En su teatral paseo supermercadista, que fue masiva y mediáticamente informado, el primer mandatario se mostró uniformado en anacrónicas “crocs”, shorts de talle largo y sweater de hilo gris, con su estudiado, ensayado y fingido porte descontracturado que connota el “aquí no pasa nada”, de sonrisa fácil y de buen vecino que salió a comprar aceitunas para la picadita nocturna. Señor Presidente, ya muchos no se tragan el carozo. Sépalo. Archívese, que si pasa, pasa. Aumenta el dólar, aumentan los servicios de Agua, Gas, Luz y transporte. Aumenta el calor, aumenta la grieta, aumenta la calentura social, aumenta el mal humor. La preocupación no toma vacaciones. Más allá o más acá, depende del lugar de la grieta que se mire, pero sin diferenciar unos de otros, existe un nuevo espacio parido de la grieta misma, no es un sector antagónico, es un sector “anti-agónico”, ellos son los que se dedican a lamerse las heridas sin darse cuenta que están muy lastimados, sedados en el pensamiento crítico, no hacen y dejan hacer.



En ésta época del año, como en todas éstas épocas de cada año, todos los hombres y mujeres de éste vasto planeta intentan, y algunos lo logran, hacer una serie de subjetivas vacilaciones antes de las vacaciones. Se les dice balances, en política económica o comercial se le dice memoria y balance. Los balances son casi siempre privados, pero a veces son públicos en el brindis. En política económica, los balances públicos son publicados, acomodaticios y antojadizamente bien acomodados al servicio de quien los balancea. Son balances que se desparraman con un método mercadotécnico más, activos y pasivos, pasivos por detrás, activos por delante. No importa el orden de los factores, ellos se mezclan para algarabía de los contadores, y de los que cuentan y la cuentan. Argentina, decime que se siente.



Afortunadamente, mis sueños son risueños, mis Peisadillas no son pesadillas, y existe un balance hermoso, bello, incomparable e imparable. Veinte mil lenguas de viaje interino me dicen que haber repartido a ustedes (no re-partido) casi todo un año de mis sueños compartidos (no con partidos), fue el resultado de datos almacenados que rayaron el misticismo, el surrealismo y la fantasiosa realidad de vivir en Argentina. Les deseo el mejor día con su noche y el mejor último fin de semana del año para todos... y todas.