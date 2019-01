"Vamos a hacer todo lo posible por mantener los empleos, pero nadie sabe cómo va seguir la economía"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Trabajo de la provincia destacó la tarea hecha desde el gobierno de la provincia para contener los conflictos producto de la crisis económica.

El ministro de Trabajo de la provincia, Julio César Genesini, dijo que uno de los logros de la gestión en 2018 del gobierno fue haber logrado contener el empleo registrado en un contexto de recesión e incertidumbre económica, donde la industria fue el sector más afectado y la construcción el que mejor funcionó; aseguró que el gobernador monitorea permanentemente la situación de de las empresas y el empleo y destacó el fallo judicial a partir de una denuncia del ministerio, pionero en el país, que sanciona con pena de prisión el trabajo infantil.

-¿Que balance hace de 2018?

-Empezamos el año con una tendencia de crecimiento del empleo registrado de arrastre de 2017, pero a partir de marzo y abril hubo una reconfiguración del escenario económico caracterizado por una recesión, caída de la demanda, altas tasas de interés,ausencia de crédito e incremento de los costos de producción. Eso impactó en toda la actividad económica. En general podemos decir que durante el año se logró contener el empleo registrado. Al tercer trimestre, si bien evidencia un comportamiento dispar entre los distintos sectores, en general todavía hay una tendencia de crecimiento de casi un punto en términos interanuales. La industria fue el sector más afectado, con una caída de alrededor de 1000 puestos de trabajo en relación al tercer trimestre de 2017, el comercio crece 1,9 por ciento y el rubro de los servicios algunos caen pero otros mejoran. Quiero destacar que en Santa Fe hubo un crecimiento muy importante del empleo en la construcción. Se ha crecido en todos los trimestres a tasas de alrededor del 5 por ciento.

-Ocurre a contracorriente de lo que sucede en el país donde el empleo en el sector de la construcción dejó de crecer o empezó a caer.

-Así es. En la Región Centro ya en el segundo trimestre tanto Córdoba como Entre Ríos tienen tasas negativas, mientras que nosotros en el tercer trimestre crecimos 5 puntos, que representan unos 2 mil empleos más en el sector.

-¿Eso es consecuencia de la obra pública pero también de la privada?

-Es muy importante la obra pública, por los puestos de trabajo que se crean y el movimiento que generan a otros sectores proveedores. También es cierto que el sector privado sostuvo su desarrollo. Eso da un contexto vigoroso en el sector de la construcción.

-Los datos que tienen ustedes es hasta el tercer trimestre. ¿Tienen ya algunos indicios de lo que ocurrirá en el cuarto trimestre?

-Tenemos que ver los datos finales. Normalmente en el cuarto trimestre el empleo repunta un poco por razones estacionales. Este año estamos en un contexto recesivo y no podemos decir que va a ocurrir exactamente lo mismo. Veremos los datos, pero en general creo que no habrá grandes variantes respecto al tercer trimestre. Completando el contexto del empleo creo que se ha notado mucho el trabajo que se ha hecho desde Trabajo junto con el de Producción y fundamentalmente con sindicatos y empresarios en el marco de los Acuerdos Preventivos de Crisis, donde tenemos al 30 de noviembre 269 empresas que emplean a 21500 trabajadores, que están contenidos por la aplicación de este instrumento. Se fueron buscando distintas alternativas que han permitido evitar la pérdida de puestos de trabajo. En ese marco es donde vamos a seguir trabajando y poniendo nuestra atención porque en definitiva el desenlance de toda esta situación va a estar determinada en como evolucione la economía el año que viene.

-Sobre la cual el gobierno de la provincia tiene muy pocas herramientas para incidir.

-Exacto. Los instrumentos con los que contamos, que son los que describí antes, más algunas políticas contracíclicas como la obra pública, están siendo utilizadas al máximo y así seguirá. El gobierno provincial tiene un programa de 42 mil millones de pesos en obras de infraestructura para 2019. Ahora también es cierto que en definitiva resulta determinante como evolucionen las variables macroeconómicas. La provincia no maneja la política fiscal, monetaria y toda la que termina impactando en el funcionamiento de la economía, las empresas y el trabajo.

-¿Que opiniones recoge de los empresarios y los representantes gremiales? ¿Que percibe de acuerdo a lo que escucha?

-Una de las características de este proceso recesivo en general es que nadie sabe como va a seguir. En otras ocasiones había un horizonte que permitía hacer proyecciones sobre una salida y de que manera. Hoy hay un escenario de incertidumbre, no hay una proyección respecto a como va a evolucionar la economía el año que viene, cuando va a terminar la recesión o van a bajar las tasas de interés, cuando se va a reconstituir el crédito, cuando se va a recuperar la demanda interna, como van a evolucionar las variables cambiarias. En definitiva, todos están siguiendo el día a día económico sin una proyección clara de lo que va a suceder. Esto es un poco a mi juicio la característica de este momento.

-¿Que le pidió el gobernador?

-Que mantengamos los puestos de trabajo y monitorea permanentemente todas las situaciones que se van dando en los distintos sectores. En general creemos que es central la producción y el trabajo para el desarrollo y desenvolvimiento de nuestra sociedad. También sabemos que una vez que se perdió un empleo o cerró una empresa es muy difícil reconstituirla. Hay que mantener los empleos, más allá de que haya que acordar algunas cuestiones coyunturales como ocurre en los procedimientos preventivos de crisis, donde se acuerdan cambios en las modalidades de pago o algunas suspensiones o adelantos de vacaciones o cualquiera de una serie de alternativas que contempla la ley. Mientras estén trabajando hay mejores perspectivas de sostener en el tiempo los puestos de trabajo. Un poco el esfuerzo en este momento está puesto ahí, más allá de las necesidades a las que hay que responder.

-¿Cambió el gobierno nacional su visión sobre la producción y el empleo con la llegada de Dante Sica al gobierno y la reducción del ministerio a secretaría?

-Hay que ver. Quedó el mismo equipo. Hay unos cambios que ahora están planteando. Obviamente había una relación distinta antes porque el hecho de tener un ministro de Trabajo hacía la relación era más directa en la temática especifica. Implica un retroceso que hayamos perdido el ministerio de Trabajo de la Nación como instrumento de política laboral. Todavía creo que no se han perfilado los contornos de como va a ser el manejo en esta etapa donde Sica concentra como ministro de producción lo que hace a la política laboral.

-Se lo preguntaba además porque Sica es un hombre que viene de la producción, de la industria, no del negocio financiero y por ahí llegaba con otra visión respecto a como atacar los problemas que describió antes.

-Es cierto, el advenimiento de Sica produjo expectativas porque viene de la industria, tiene relaciones con sindicatos, ha hecho consultorías en ese sentido. Hasta ahora esas expectativas no se vieron reflejadas en medidas concretas. Obviamente hay un contexto que pone en riesgo a sectores importantes de nuestra industria, tenemos muchas situaciones complejas con suspensiones, con ausencia de un horizonte claro y no se visulumbran medidas concretas para estos sectores, así que en general estas expectativas no se vieron reflejas en medidas concretas.

-¿Cual es su opinión y que cree que va a pasar con la adhesión a la ley de Accidentes de Riesgos del Trabajo?

-En general, dentro de un contexto donde el grueso de las provincias argentinas, y fundamentalmente las que tienen más población y por ende trabajadores han adherido, el gobernador envió un mensaje que en parte toma planteos de distintos sectores y trata de hacer operativa la legislación en Santa Fe pero preservando al máximo posible los derechos de los trabajadores en el actual contexto legislativo. Entiendo que también se le van a hacer algunas incorporaciones en la Legislatura y puede salir un instrumento que a nuestro juicio pueda garantizar los derechos de los trabajadores en el marco de este nuevo escenario que tiene la ley de ART.

-¿Que expectativas tiene para el año próximo?

-Vamos a trabajar con todas nuestras energías en defensa de la producción y del trabajo en Santa Fe. Nosotros no vamos a escatimar esfuerzos. Hay un contexto complejo en materia de funcionamiento de la economía pero es cierto también que Santa Fe tiene una economía muy diversificada, con varios sectores que generan empleos, un gran compromiso por parte del empresariado, fundamentalmente de las pymes para sostener sus emprendimientos, una gran racionalidad en el mundo sindical, tenemos una buena dirigencia sindical que ayuda y se enmarca dentro de un proceso institucional donde hay una permanente discusión de todos estos temas en Consejo Económico y Social. Como fruto de esas discusiones se arribó a un acuerdo para la producción y el trabajo, que es un antecedente muy importante, conseguimos construir una agenda para el trabajo decente que incorpora nuevos elementos. Dentro de esas perspectivas y en el contexto de dificultades económicas vamos a encarar el año con el objetivo de seguir manteniendo los puestos de trabajo en Santa Fe.

-¿Han tenido ya algún contacto con los gremios estatales por la paritaria del año próximo?

-Aún no. Hay que destacar que en la paritaria 2018 se arribó tras no pocas discusiones a un acuerdo que fue posible afrontarlo por parte del gobierno y que preservó el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores que tuvieron aumentos de alrededor del 40%. Eso demuestra que la política del gobierno es un por un lado sostener el salario de los trabajadores, pero en el marco de una racionalidad presupuestaria que permita afrontarlo. Con ese mismo espíritu vamos a encarar las discusiones en 2019 y seguramente vamos a llegar a un acuerdo de este tipo.

Un fallo judicial único contra el trabajo infantil



-A partir de una denuncia hecha por el ministerio de Trabajo, este año la justicia santafesina emitió un fallo muy importante contra el trabajo infantil.

-Nosotros tenemos un protocolo de actuación en relación a la lucha contra el trabajo infantil. En 2013 una ley incorporó el art. 148 bis del código Penal que establece una sanción de prisión para los empleadores que incurran en el aprovechamiento económico e ilegal de los menores. Cuando nuestros inspectores detectan este tipo de situaciones, se constata en forma debidamente documentada y a partir de ahí se hace un circuito que desemboca en una denuncia penal. Ya hemos hecho varias y seguiremos trabajando en las mismas. Este caso particular se dio en una plantación de arándanos en el departamento Constitución, donde había un grupo de menores de entre 12 y 16 años trabajando en actividades que son impropias y al margen de nuestra legislación. Se hizo la denuncia penal, se instruyó la causa y se arribó a una sentencia condenatoria que es la primera en el país en este tema. Para nosotros es muy importante porque es una respuesta concreta de la justicia, pero no pensamos ni podemos pasarnos la vida haciendo denuncias. En realidad queremos que esto sirva para concientizar a los empleadores que no se puede incurrir en este tipo de prácticas, que son ilegales y que van a tener consecuencias jurídicas gravosas para quienes las lleven adelante. También para sensibilizar y concientizar que son actividades no compatibles con la edad de los menores y provocan consecuencias para su salud física y psíquica y por eso no hay que llevarlas a cabo. Así que esperemos que la actuación de la justicia contribuya en esa dirección.

-Hay que destacar que las penas son de prisión efectiva para quienes reinciden.

-Ahora la condena es de un año de ejecución condicional, pero no es simbólica y en el caso de que se de una reincidencia se va a acumular la nueva pena con la anterior y va a ser de cumplimiento efectivo. En este sentido vamos a ser particularmente rigurosos con la aplicación de la ley. También vale como mensaje que la ley contempla en algunos casos el trabajo de menores. Para estos casos hay un protocolo en el ministerio para autorizar esa actividad. Así que el quiere emplear un menor, si con el padre recurren al ministerio se va a hacer toda la verificación respecto a si la actividad está prohibida, si se compadece con la actividad del menor y a partir de ahí se va a autorizar o sugerirle que ese trabajo que se solicitó no es el acorde y buscar si hay otro en el establecimiento. Allí puede hacer una actividad que es perfectamente legal y en ese sentido ya hay muchos que se han tramitado y no hay ningún inconveniente y está verificado por personal especializado del área de seguridad e higiene del ministerio de Trabajo de la provincia que es personal altamente calificado.

-Una de las carencias que siempre tuvo el ministerio de Trabajo es la falta de personal y herramientas para hacer un control eficiente.

-Hemos avanzado bastante. Siempre es mucho lo que hay que hacer. Nosotros en la provincia estamos haciendo alrededor de 12 mil inspecciones anuales en un universo de 50 mil empleadores, estamos ante una cantidad de inspecciones importantes, se ha mejorado mucho nuestra capacidad inspectiva con equipos, vehículos, con todo un sistema informático que permite que toda inspección arribe a una sanción con procedimientos muy transparentes. En el ministerio no se pierden ningún expediente, todo queda en un sistema y eso realmente nos da una eficacia en el abordaje de toda la tarea inspectiva. Siempre apostamos por mejorar pero tenemos una buena capacidad de respuesta ante las necesidades de inspección.