Ricardo Silberstein reafirmó la necesidad de trabajar en procesos de cambios y no en cambios disruptivos. El uso de tecnología para acelerar procesos judiciales.

Mario Cáffaro / mcaffaro@ellitoral.com

Recursos humanos, leyes e infraestructura. Tres parámetros con los que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, destaca de la actual gestión y no duda en que la etapa de Miguel Lifschitz va a ser recordada por esos impactos. A la hora de recursos humanos, destaca la cobertura de la mayoría de las vacantes de jueces, camaristas, defensores y fiscales; en leyes por las reformas ya sancionadas a los códigos Laboral, Penal y el reemplazo del de Faltas por el de Convivencia y en materia de infraestructura no duda en afirmar que “se está ante el mayor plan de obras de la historia en el Poder Judicial”.

Silberstein habló con El Litoral tras acompañar a Lifschitz en la firma de dos convenios con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, para obras en el Poder Judicial y para simplificar los trámites en procesos sucesorios. “La gente necesita justicia en tiempo” repite y valora la necesidad de trabajar en procesos de cambios y no en cambios disruptivos que después terminan complejizando todo.

“La política llevada adelante en esta etapa con el apoyo del gobernador Lifchsitz ha tenido como eje trabajar en un proceso de cambio y no en un proceso de cambio disruptivo. Hay dos maneras de producir cambios: el disruptivo donde dispone que desde mañana no se usan más los expedientes, todo es digital, oral. Por experiencia sabemos que esos procesos disruptivos después ralentizan o lentifican los procesos de cambios. Si a una población amplia como es el Poder Judicial le cambia la cultura de la noche a la mañana, sin capacitarla, sin prepararla, hasta que esas personas se adecuen a los procesos y a la nueva cultura se pierde más tiempo. En cambio, los procesos de cambio a través de procedimientos de iniciativa, se los trabaja de manera programada, con un objetivo en determinadas iniciativas” explicó para fundamentar el convenio que pretende acelerar las sucesiones y particularmente las declaratorias de herederos. “Una declaratoria de herederos hoy en Rosario tarda un año. Cada juez de primera instancia le pide un requisito distinto desde la persona más humilde a la más adinerada, ambas necesitan una declaratoria de herederos para todo trámite (jubilación, nicho, etc). Acortar el trámite de un año a meses o días beneficia a la gente. Lo importante es mirarle la cara a la gente”.

El convenio tiende a simplificar los trámites en los procesos sucesorios ya que facilita claves al juzgado que está creado específicamente para esos procesos para que puedan acceder directamente a la información y así ahorrarles la gestión a todos los profesionales. Actualmente, para realizar la declaración de herederos se tienen que hacer trámites en el Registro Civil, el Registro de la Propiedad, en Administración Provincial de Impuestos (API), en la Caja de Jubilaciones, en el Archivo de Protocolo del Colegio de Escribanos, entre otros. Con el nuevo método muchos de los trámites no se van a tener que abonar porque se va a acceder a la información de manera directa de la base de datos de la provincia. Al menor costo se le suma la celeridad y se estima que en dos meses estará terminado el trámite.

Nuevos pasos

Silberstein se toma de la frase de uno de los integrantes de la Corte santafesina: “La legitimación del Poder Judicial está en la gente”. Y añade que ese es el objetivo de acortar el proceso de algo tan sencillo como una declaratoria de herederos. “Lo digital acorta y simplifica los trámites. Esto es en beneficio de la sociedad” acota.

Postula la necesidad de “trabajar en un modelo de organización diferente en el Poder Judicial y esto es un paso en ese camino. El otro paso es que haya juzgados de ejecución. Las ejecuciones fiscales son miles de expedientes que van en serie, en rebeldía. El segundo paso es que el proceso de ejecución se haga digital. Se podrá tener juzgados digitales que tramitarán miles de expedientes.” Reseña que a los jueces de distritos le sacan sucesiones que pasa a estar en la oficina de procesos sucesorios y ejecuciones en juzgado, así podrán tramitar de manera oral muchas de las causas. “El juicio oral es el de mayor claridad porque la gente le ve la cara al juez. Así llegamos a una justicia de mayor calidad y más rápida”. Según el ministro “un trabajo por iniciativa dirigido a un objetivo nos permitirá tener cada vez más procedimientos orales. Ahora el abordaje que hace la Corte -con el apoyo nuestro- es en los tribunales colegiados el juicio oral. Si logramos hacer el procedimiento oralizado acá, es otro salto enorme en el funcionamiento de la justicia. Se traduce todo esto en la vieja frase de que la justicia tiene sus tiempos, en la sociedad de la velocidad no se tolera más, la gente necesita justicia en tiempo y cada vez más rápida. En eso estamos trabajando”.

Silberstein recuerda que “un sistema judicial no es ni más ni menos que un procedimiento de resolución de conflictos ya sean penales, civiles o laborales. En cada momento histórico, de acuerdo a la cultura de ese momento y de ese país, el conflicto se resuelve de una manera u otra. Cualquiera sea nunca puede ser la justicia que llegue tardíamente cuando ya no sea necesaria. Uno de los grandes cuestionamientos a los sistemas judiciales, especialmente el argentino, es la lentitud. En Santa Fe, estamos trabajando en procesos por iniciativa que van resolviendo mancomunadamente. Si usted trabaja confrontando entre poderes nunca va a avanzar, necesita el compromiso de los tres poderes y de los actores en estos procesos de cambios. El tiempo que se gana aprobando una ley rupturista es el tiempo que pierde en implementarla; lo que se gana en un momento, se lo pierde en otro”.



Gestión

Silberstein subraya los avances en los tres años de gestión y pone como objetivo la aprobación del nuevo Código Procesal Civil que está en Legislatura. “Si logramos la aprobación en 2019, el gobernador dejará una impronta muy importante en la historia del Poder Judicial santafesino. Dejará reformado profundamente el Código Procesal Laboral, el Civil, el de Faltas, reformó el procesal Penal; cubrió unas 250 vacantes en la justicia y ejecuta el plan de infraestructura más ambicioso desde que tengo memoria en el Poder Judicial”.