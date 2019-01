https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 30.12.2018 - Última actualización - 11:04

9:12

Tenía 65 años y enfrentaba un cáncer

Murió el ex canciller Héctor Timerman

Por el cáncer de hígado que enfrentaba hace dos años, este domingo a la madrugada falleció el ex canciller Héctor Timerman.

Foto: Archivo



