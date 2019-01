https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 30.12.2018 - Última actualización - 17:33

17:29

El ex canciller falleció a los 65 años

"Argentino, peronista y judío", la carta con la que Cristina despidió a Timerman

"Héctor se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos sufrimos", remarcó la ex presidenta en la misiva publicada en la red social Facebook, luego de enterarse de la muerte del ex canciller.

Foto: Archivo El Litoral



El Litoral | Télam La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió este domingo a quién fuera su ex canciller Héctor Timerman, mediante una carta que publicó en su página de Facebook, a la que tituló "Héctor Timerman: Argentino, Peronista y Judio". "El Calafate, 30 de diciembre del peor año que se recuerde. Al bajar para desayunar miro mi teléfono", arrancó diciendo la ex presidenta antes de aclarar que se enteró de la muerte de Timerman fue a través de un mensaje de la abogada Graciana Peñafort. "Pienso y siento la necesidad de decir hoy lo que siempre dije en privado a quien quisiera escucharme: Héctor se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos sufrimos", remarcó la ex mandataria en referencia a lo que suscitó la firma del memorando de entendimiento con Irán; razón por la que ambos fueron acusados de traición a la Patria. La ex presidenta insistió con que el memorando buscó "lograr el esclarecimiento del atentado terrorista contra la mutual judía y poder destrabar así la causa judicial de la AMIA, que a casi 25 años del hecho continúa paralizada y sin ningún condenado". Luego, Cristina Fernández hizo un relato minucioso de las oportunidades en las que conversó con Timerman sobre los "ataques" que recibía por parte de la comunidad judía y cuánto lo afectaba esa situación. "La persecución judicial posterior, dirigida por el actual Gobierno y la insólita, aunque no inédita, calificación de traidores a la patria lo acabaron de demoler", sentenció la ex presidenta, quién subió además una serie de fotos de Timerman durante su gestión.

La carta completa publicada en Facebook: