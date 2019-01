Vignatti hizo oficial el interés por "Teo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 31.12.2018

10:47

“Estamos tratando de hacer todos los esfuerzos”, admitió el pope máximo sabalero respecto al “9” colombiano. Habló de Eduardo Domínguez y de la salida de Correa.

"Estamos tratando de hacer todos los esfuerzos", admitió el pope máximo sabalero respecto al "9" colombiano. Habló de Eduardo Domínguez y de la salida de Correa.

El presidente de Colón, José Néstor Vignatti, admitió este domingo el “interés” por Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla con pasado en el fútbol argentino y el Seleccionado de su país.

De todos modos, el dirigente fue cauto sobre la posibilidad de su llegada, al asumir que “no es sencillo” poder contratarlo debido a las “limitaciones económicas” de la entidad santafesina.



“Tenemos interés de incorporar a Teófilo Gutiérrez. Estamos tratando de hacer todos los esfuerzos. Las limitaciones económicas son un problema para nosotros”, declaró el mandamás en diálogo con Radio La Red AM 910.



Vignatti explicó que la intención de conseguir su pase está vinculada al arribo del técnico uruguayo nacionalizado colombiano Julio Comesaña, que “aprecia mucho” a Teo por haberlo dirigido recientemente en el club barranquillero.



Gutiérrez, de 33 años, viene de consagrarse campeón del torneo Finalización 2018 y finalista de la Copa Sudamericana con Junior. En Argentina jugó en Racing Club (2011-12), Lanús (2012), River Plate (2013-15) y Rosario Central (2016-17).



En otra parte de la charla se refirió a la salida de Eduardo Domínguez como DT sabalero en la parte final de la competencia de 2018, y destacó: “La decisión de no estar más en el club fue de él. Nosotros le íbamos a ofrecer la renovación del vínculo”.



En la misma charla con la radio capitalina explicó por qué Colón perdió a su goleador que se fue al Santos Laguna de México: “Nunca entendí por qué declaró contra la dirigencia Javier Correa. Aplicó la cláusula de rescisión y se fue”, manifestó el presidente sin más.



Galván contra Domínguez



En diálogo con Radio Brisas de Mar del Plata, Jonathan Galván hizo un balance de su paso por Santa Fe: “Mi balance es negativo. Me fui de acá con el objetivo de mantener la regularidad. Recibí el llamado de Eduardo Domínguez, que me dijo que me quería y que iba a jugar por la venta de Germán Conti a Rusia. Pero luego eso quedó trunco y me tocó esperar en el banco durante la mitad del torneo. En el inicio del siguiente arranqué la pretemporada como titular y después el DT se decidió por otro compañero, amén de la lesión de ligamentos y meniscos”.

Pero el fútbol tiene cosas increíbles: a Galván lo nombran como posible refuerzo de Nacional de Montevideo donde justamente el entrenador se llama...¡Eduardo Domínguez!. “No creo que se dé (risas). Más que nada, porque en su momento tuvimos una charla, donde le comuniqué mi malestar y él no supo expresarse bien y todo quedó ahí; no mal sino en una relación rara. Ya no tenía ganas de jugar en Santa Fe. Tuve incluso la posibilidad de irme a préstamo a otro lugar y no me dejaron, porque me insistieron que me quedara y terminé jugando un solo partido, otra vez por una lesión”.



En su momento, Colón le compró el pase justo cuando tenía un principio de acuerdo para recalar en Rosario Central: “A veces me reprocho y me pongo a pensar qué hubiera sido si... pero ya está, no me arrepiento. Sé que las cosas por algo pasan. Ahora sólo espero que este 2019 venga con una mayor continuidad para mí. Tengo todavía contrato por un año y medio más. El club me comunicó sólo eso. Después veré si el técnico (Julio Comesaña) me tiene en cuenta o si tendrá que buscarme otro lugar. Por el momento, tengo que presentarme el 2 de enero”, agregó.



Sobre el nuevo DT dijo: “Lo poco que sé, es que es un técnico que viene de ser campeón en Colombia con Junior y de perder la final de la Copa Sudamericana. Un hombre correcto y centrado. Más no puedo decir”.



“La hinchada de Colón es recontra seguidora y muy fanática. Hay que resaltar eso. Se hace notar cuando jugamos de local. Me tocó estar en dos clásicos en el banco. Se vive con mucha intensidad desde las tribunas. La semana previa es picantísima. Ni hablar si te toca perder, porque tenés que esconderte bajo tierra (risas). Se vive un mundo a parte. Se paraliza la ciudad. Eso hace que haya algo de tensión en el grupo, se siente realmente”, agregó Galván.



Finalmente, habló del interinato de Esteban Oscar Fuertes: “Fue complicado. Llegó para dar una mano. Él estaba mirando un recital de Luciano Pereyra y se enteró de la renuncia sorpresiva de Eduardo Domínguez y lo llamaron. No había otra persona a quién recurrir y Esteban le puso el pecho. Es una persona muy querida en Santa Fe”.

¿Inferiores?



Si bien todos miran en Colón el tema del DT del plantel superior, un tema no menor es que no hay coordinador de divisiones inferiores en la entidad sabalera. Por un lado, el “Polaco” Bastía no habría aceptado por ahora el ofrecimiento porque quiere seguir jugando seis meses más. Y en el caso de Javier López, su contrato termina hoy. Así las cosas, Colón deberá buscar alguien para un puesto clave.