En solo dos minutos, Mayweather le ganó por KO técnico a Nasukawa

En la exhibición de este lunes, Mayweather le ganó por KO técnico al japonés Nasukawa, 20 años menor que él. La pelea solo duró 2 mintuos.

Floyd Mayweather sigue haciendo de las suyas en este final del 2018 y, en una exhibición que disputó este lunes, derrotó en solo dos minutos al japonés Tenshin Nasukawa, peleador de kickboxer.

La pelea entera

Con este combate, el norteamericano ganó 88 millones de dólares.

El encuentro, no era una pelea oficial, sino una exhibición que fue costeada por las publicidades y el valor de las entradas, que era excesivo. Finalizado el encuentro, varias personas se quejaron en las redes sociales, ya que el japonés no estuvo a la altura de las circunstancias y prácticamente no le arrojó ningún golpe a Mayweather.