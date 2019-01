https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 31.12.2018

Balance de año

Lechería: mejoró el sector primario, pero no logró superar la inflación

Un análisis realizado por IAPUCO señaló que mejoró la participación del productor respecto al mes anterior y al año anterior y se observa un deterioro en la participación industrial. Sin embargo, aún no alcanza para cubrir el “precio de equilibrio”.

