El Anuario 2018 en los informes de CyD

Alguno de los temas que marcaron 2018: la inauguración del Cemafe, los 100 años de El Litoral, el caso "Kiki", el hallazgo del cuerpo de Rosalía Jara, el asesinato de la "seño" Vanesa Castillo, y el caso Baraldo. Foto: El Litoral
Cable y Diario, el canal del diario El Litoral, cerró 2018 presentando los informes de los temas más relevantes del año para Santa Fe y la provincia.
El siguiente es el compendio realizado por los periodistas, camarógrafos y técnicos de CyD:
>>> LAS NOVEDADES EN LA CAUSA NATALIA ACOSTA // FISCALES IMPUTADOS POR ESCUCHAS A PULLARO // AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL CASO ANTONELLA OLMEDO // QUEDÓ LIBRE EL EX JEFE DE POLICÍA HUGO TOGNOLI // CONDENARON AL “ZURDO” VILLARROEL POR NARCOTRÁFICO
>>> HALLARON SIN VIDA A ROSALIA JARA // INVESTIGACIÓN POR EL INCENDIO EN EL DEPÓSITO DE DESARROLLO SOCIAL // CONDENAS Y LIBERTAD PARA LOS IMPUTADOS POR EL CASO BARALDO // CONDENAS PARA LOS HERMANOS LANATTA Y A VICTOR SCHILACCI // PRISIÓN DOMICILIARIA Y ESCRACHE A BRUSSA
>>> INVESTIGACIÓN Y PEDIDO DE JUSTICIA POR QUÍNTUPLE FEMICIDIO // MENOS DETENIDO POR LA MUERTE DE AUGUSTO PAULÓN // CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE LA DOCENTE VANESA CASTILLO // MOTOCHORROS MATARON A UNA CICLISTA EN BARRIO ESCALANTE // MATARON AL ARQUITECTO CASTELLÓ EN BARRIO ROMA
>>> MATÓ A GOLPES A SU HIJASTRO EN SANTO TOMÉ Y LUEGO SE SUICIDÓ // MATARON A UNA ABOGADA EN BARRIO GUADALUPE OESTE // INVESTIGAN LA MUERTE VIOLENTA DE UN MATRIMONIO DE CALLE FRANCIA 1100 // SOBREVIVIÓ NIÑA QUE CAYÓ DESDE UN CUARTO PISO // SE RECUPERA LA JOVEN SANTAFESINA QUEMADA EN BRASIL
>>> AMENAZA DE DESPIDOS Y CAMBIOS EN EL DREI PARA EL CASINO // TRAS VARIOS MESES DE INACTIVIDAD, VOLVIÓ A OPERAR EL AEROPUERTO // EL CASO KIKI Y SU FINAL FELIZ // AUDIENCIA PÚBLICA POR EL GASODUCTO DE LA COSTA
>>> LA MUNICIPALIDAD SE HIZO CARGO DE LA TERMINAL DE OMNIBUS // BOLETO DEL TRANSPORTE CONGELADO Y PROTESTA DE COLECTIVEROS // CONFLICTO POR LA CUOTA DE ALUMBRADO PÚBLICO // CLASES PÚBLICAS Y ESTUDIANTAZO POR EL CONFLICTO DOCENTE
>>> COMIENZA A FUNCIONAR EL CEMAFE // QUEDÓ INAUGURADA LA RENOVADA PLAZA 25 DE MAYO // NUEVO EDIFICIO NIDO EN CORONEL DORREGO // ENTREGARON LOS PRIMEROS DEPARTAMENTOS DEL PROCREAR // COMENZÓ UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIO YAPEYÚ
>>> QUEDÓ INAUGURADO EL CENTRO DE SALUD DE BARRIO POMPEYA // PUESTA EN VALOR DE PEATONAL SAN MARTÍN // YA FUNCIONA LA MEDIATECA DE LA CUMBIA EN SANTA ROSA DE LIMA // INAUGURARON EL MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN // DIARIO EL LITORAL CUMPLIÓ 100 AÑOS
>>> ACTO FRENTE AL MONUMENTO A CARLOS MONZON POR EL FEMICIDIO DE ALICIA MUÑIZ // MEDIA SANCIÓN A LA PARIDAD DE GÉNERO // DEBATE POR EL ABORTO EN EL CONGRESO NACIONAL
>>> MEDIA SANCIÓN A LA LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL // MEDIA SANCIÓN A LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN // SANTA FE SE ADHIRIÓ A LA LEY NACIONAL DE AUTISMO
>>> MURIÓ EL EX INTENDENTE MARCELO ALVAREZ // SESIÓN ESPECIAL DEL CONCEJO EN BARRIO TRANSPORTE // NUEVA PRESENTACIÓN ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA HISTÓRICA // POLÉMICA POR LOS RECORTES DE SUBSIDIOS Y LA ELIMINACIÓN DEL FONDO SOJERO
>>> FRACASÓ SESIÓN EN DIPUTADOS POR LA REFORMA CONSTITUCIONAL // EL CONCEJO SANCIONÓ LA EMERGENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA
>>> ADRIAN, LIMPIAVIDRIO Y CANTANTE DE CUMBIA // DOS HERMANOS SE REENCONTRARON TRAS 60 AÑOS // HOMENAJE SUBMARINISTA DEL ARA SAN JUAN GERMAN SUAREZ