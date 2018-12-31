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Lunes 31.12.2018 - Última actualización - 17:10
16:49

Los temas del año

El Anuario 2018 en los informes de CyD

Alguno de los temas que marcaron 2018: la inauguración del Cemafe, los 100 años de El Litoral, el caso "Kiki", el hallazgo del cuerpo de Rosalía Jara, el asesinato de la "seño" Vanesa Castillo, y el caso Baraldo. Foto: El Litoral




Los temas del año El Anuario 2018 en los informes de CyD

Cable y Diario, el canal del diario El Litoral, cerró 2018 presentando los informes de los temas más relevantes del año para Santa Fe y la provincia.


El siguiente es el compendio realizado por los periodistas, camarógrafos y técnicos de CyD:


>>> LAS NOVEDADES EN LA CAUSA NATALIA ACOSTA // FISCALES IMPUTADOS POR ESCUCHAS A PULLARO // AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL CASO ANTONELLA OLMEDO // QUEDÓ LIBRE EL EX JEFE DE POLICÍA HUGO TOGNOLI // CONDENARON AL “ZURDO” VILLARROEL POR NARCOTRÁFICO

 


>>> HALLARON SIN VIDA A ROSALIA JARA //  INVESTIGACIÓN POR EL INCENDIO EN EL DEPÓSITO DE DESARROLLO SOCIAL //  CONDENAS Y LIBERTAD PARA LOS IMPUTADOS POR EL CASO BARALDO //  CONDENAS PARA LOS HERMANOS LANATTA Y A VICTOR SCHILACCI //  PRISIÓN DOMICILIARIA Y ESCRACHE A BRUSSA

 


>>> INVESTIGACIÓN Y PEDIDO DE JUSTICIA POR QUÍNTUPLE FEMICIDIO // MENOS DETENIDO POR LA MUERTE DE AUGUSTO PAULÓN //  CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE LA DOCENTE VANESA CASTILLO //  MOTOCHORROS MATARON A UNA CICLISTA EN BARRIO ESCALANTE //  MATARON AL ARQUITECTO CASTELLÓ EN BARRIO ROMA

 


>>> MATÓ A GOLPES A SU HIJASTRO EN SANTO TOMÉ Y LUEGO SE SUICIDÓ // MATARON A UNA ABOGADA EN BARRIO GUADALUPE OESTE // INVESTIGAN LA MUERTE VIOLENTA DE UN MATRIMONIO DE CALLE FRANCIA 1100 // SOBREVIVIÓ NIÑA QUE CAYÓ DESDE UN CUARTO PISO //  SE RECUPERA LA JOVEN SANTAFESINA  QUEMADA EN BRASIL

 


>>> AMENAZA DE DESPIDOS Y CAMBIOS EN EL DREI PARA EL CASINO // TRAS VARIOS MESES DE INACTIVIDAD, VOLVIÓ A OPERAR EL AEROPUERTO // EL CASO KIKI Y SU FINAL FELIZ // AUDIENCIA PÚBLICA POR EL GASODUCTO DE LA COSTA

 


>>> LA MUNICIPALIDAD SE HIZO CARGO DE LA TERMINAL DE OMNIBUS // BOLETO DEL TRANSPORTE CONGELADO Y PROTESTA DE COLECTIVEROS // CONFLICTO POR LA CUOTA DE ALUMBRADO PÚBLICO // CLASES PÚBLICAS Y ESTUDIANTAZO POR EL CONFLICTO DOCENTE

 


>>> COMIENZA A FUNCIONAR EL CEMAFE // QUEDÓ INAUGURADA LA RENOVADA PLAZA 25 DE MAYO // NUEVO EDIFICIO NIDO EN CORONEL DORREGO // ENTREGARON LOS PRIMEROS DEPARTAMENTOS DEL PROCREAR // COMENZÓ UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIO YAPEYÚ

 


>>> QUEDÓ INAUGURADO EL CENTRO DE SALUD DE BARRIO POMPEYA // PUESTA EN VALOR DE PEATONAL SAN MARTÍN // YA FUNCIONA LA MEDIATECA DE LA CUMBIA EN SANTA ROSA DE LIMA // INAUGURARON EL MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN // DIARIO EL LITORAL CUMPLIÓ 100 AÑOS

 


>>> ACTO FRENTE AL MONUMENTO A CARLOS MONZON POR EL FEMICIDIO DE ALICIA MUÑIZ // MEDIA SANCIÓN A LA PARIDAD DE GÉNERO // DEBATE POR EL ABORTO EN EL CONGRESO NACIONAL

 


>>> MEDIA SANCIÓN A LA LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL // MEDIA SANCIÓN A LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN // SANTA FE SE ADHIRIÓ A LA LEY NACIONAL DE AUTISMO

 


>>> MURIÓ EL EX INTENDENTE MARCELO ALVAREZ // SESIÓN ESPECIAL DEL CONCEJO EN BARRIO TRANSPORTE // NUEVA PRESENTACIÓN ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA HISTÓRICA // POLÉMICA POR LOS RECORTES DE SUBSIDIOS Y LA ELIMINACIÓN DEL FONDO SOJERO

 


>>> FRACASÓ SESIÓN EN DIPUTADOS POR LA REFORMA CONSTITUCIONAL // EL CONCEJO SANCIONÓ LA EMERGENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA

 


>>> ADRIAN, LIMPIAVIDRIO  Y CANTANTE DE CUMBIA // DOS HERMANOS SE REENCONTRARON TRAS 60 AÑOS // HOMENAJE SUBMARINISTA DEL ARA SAN JUAN GERMAN SUAREZ

 




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