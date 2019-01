https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A centímetros de quedar sepultada por escombros Habló la mujer del "milagro": "Todavía no soy consciente de lo que pasó"

Luego del derrumbe que provocó las muertes de una mujer y de su hija, una vecina de la zona, que se salvó por pocos centímetros de quedar bajo los escombros, afirmó hoy que todavía no es "consciente de lo que pasó".



"Todavía no soy consciente de lo que pasó, no reacciono. Lo poco que llegué a dormir en estos días, me despierto a la madrugada a mirar a mis hijos"", aseguró Romina, al hablar con la prensa dos días después de la tragedia.



En el video de las cámaras de seguridad de un lugar cercano se ve a la mujer cuando retrocede para no quedar atrapada entre los escombros por el derrumbe de los balcones de un edificio en Punta Mogotes.

Romina contó que había salido de su casa para ir a comprar pan y que de casualidad no fue con sus hijos.



"Justo estaba cruzando, cuando sentí el grito de mi papá que me dijo que vaya por el sol. Fue lo que me hizo frenar el paso", contó la vecina.

El momento que cayo un balcón en Mar del Plata y mato a dos personas pic.twitter.com/LIuKa9uQVL — Claudio ✈ (@elplatense) 30 de diciembre de 2018



Y expresó: "Crucé desde la panadería a la heladería. Siempre salgo con mis hijos, pero esta vez les había dicho que se queden y me esperen".

"Escuché un ruido ensordecedor y que se me venían todas la piedras encima. Retrocedí dos o tres pasos y me frenó un auto", detalló la mujer, que al caerse sufrió un esguince en el tobillo izquierdo.



El sábado pasado, una mujer de 35 años y su hija de 3 murieron aplastadas por el derrumbe de unos balcones de un edificio, en Acevedo y Puan.