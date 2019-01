https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.01.2019 - Última actualización - 18:44

Cuando el festejo de algunos es el padecimiento de otros

Advierten que la "pirotecnia cero" avanza pero no al ritmo esperado

Al hacer el balance de las fiestas, las asociaciones de padres de chicos con autismo y que protegen a los animales reconocieron que se redujo el uso de petardos y bombas explosivas pero aseguran que hay barrios en los que se han sentido mucho las explosiones. “Existen sectores de la población que no tienen la capacidad de sensibilizarse”, aseguran.

Foto: Archivo El Litoral / Mauricio Garín



