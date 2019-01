https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.01.2019

Siempre a punto de caer ¿Abismo?

Por Mauricio Yennerich



“La gente va muy bien como ejemplo de bípedo que llora, se enamora y usa zapatos.



La gente va muy bien para suscribir pólizas, acatar las consignas y pagar el pato.



La gente va muy bien como dato estadístico, anónimos comparsas de este culebrón.



La gente va muy bien yo puedo asegurárselo. Conozco a esos plebeyos...



¡Soy uno de ellos...!”



Joan Manuel Serrat



Cobrar o garpar, esa es la cuestión



Los “mercados” ya no aparecen con tanta frecuencia en el escenario público, en la agenda de los medios masivos, cuyos contenidos, replicados al interior, se vuelven capilares, adquieren eficacia y alcance, “llegada”. Los mercados no han desaparecido, probablemente nunca lo haga, pero ahora es el turno del país, porque hay que empezar a pagar, entonces aparece el país, ese colectivo multiforme, donde el poder deposita a la ciudadanía en cada cuarentena. Pagar el pato y acatar consignas. La gente va muy bien...



El problema no son las heridas nuevas, son las viejas heridas que se abren una y otra vez y cuyo dolor, en un momento, se vuelve insoportable. Los opositores al gobierno tratan de crean condiciones para manejar la indignación, para administrar el enojo, pero no es tan fácil. El pueblo es un ser mitológico de mil cabezas, caprichoso, inefable, insondable. Esa indeterminación de los de abajo tiene una contrapartida social, desde arriba, en la irracionalidad. En los 40‘s Scalabrini Ortíz, en “Política Británica en el Río de la Plata”, advierte que “la irrealidad alcanzó tal extremo, que los estadistas medían los grados de nuestra riqueza por el monto de las deudas que los banqueros extranjeros nos permitían contraer”. Medio siglo y varias dictaduras más tarde, la revista “Humor” de marzo del 86, en coincidencia con el lanzamiento de la película Cobra y el lento languidecer de la primavera alfonsinista, puso en la portada, junto a las caricaturas de Stallone y del Ministro de Economía, la leyenda: Reagan Cobra, Sourruille... Garpa.



Migración de activos financieros



Los compromisos financieros de la Administración Central del Estado Nacional, tienen vencimientos considerables en 2020, lo que aumenta la presión de los “inversores”. “O reeligen, o sacamos nuestros activos”, parece ser la amenaza, cuando, de hecho, los activos ya están migrando en masa, hacia dólar. Y todo en medio de un temporal global en el que, dice la prensa económica especializada, la duda no se tolera en lo más mínimo y el riesgo, en alza, menos aún.



Capitalismo a la carta: los que debilitan, castigan la debilidad. It is insane!



El viejo y conocido abismo



El escenario “real” en términos de economía política está en la retórica de la gestión del Presidente Macri y sus voceros, que era, hasta hace poco, un invitación para “abrirnos al mundo, porque el mundo nos espera con los brazos abiertos”, al cierre del último trimestre del tercer año de gobierno, el discurso parece haber perdido todo su contenido de cuento de hadas y comenzaría a transitar un estilo menos optimista, porque ahora hay que empezar a pagar lo que nunca se tuvo. Prontamente, azules y colorados, están construyendo otro abismo para evitar que las mayorías adviertan este detalle e indicar a la opinión pública, no a la que es capaz valorar y promover la prensa liberal, sino la que está engrapada en la disyuntiva Populismo-Oligarquía, que la culpa es del otro.



Aturdida, histérica y desorientada por los mensajes que desde una trinchera se lanzan a la de enfrente, está la gente, que va muy bien como dato estadístico. Siempre hay una caída libre esperándonos.



Ahora paga el país



Ahora el mundo no quiere saber nada con el riesgo. A los mercados, esa entelequia cuya comprensión tantas veces se ha ensayado en estas páginas, lo que le preocupa es que no vuelva el kirchnerismo, ese pánico explica que el riesgo país haya alcanzado los más de 800 puntos. Parecería que la categoría “País emergente” antes que un rótulo optimista es una señal para los gurcas financieros de abrir fuego a discreción, a mansalva. Entonces, este no es un país para débiles, porque la derrota está garantizada de antemano.



Sólo aquellas personas que amen la camiseta, que sientan su garganta cerrarse y humedecerse sus ojos con el himno nacional y la entrada de la bandera y sean capaces de evitar el arrebato populista eternamente agazapado entre la simbología, pero sobre todo, aquellas que hayan estudiado a fondo los problemas políticos y sociales que nos aquejan y estén dispuestas a militar, para convencer a otras personas, de arribar a una solución conjunta, podrán jugar este partido con alguna chance de no perder.



El síntoma y la enfermedad



¿Cómo generar dólares? Es la pregunta del millón. ¿Y para qué?, para mejorar la capacidad de inversión e innovación, para volver a los mercados internacionales. La respuesta ha sido, históricamente, en general, pedir prestado sin un plan de inversión a largo plazo, lo que, desde la perspectiva de una política de Estado para el Desarrollo, que promueva la Industria, especialmente la producción de manufacturas complejas, es un tratamiento absolutamente ineficaz que recomienda y de hecho, ataca lo síntomas, con antídotos que agravan la enfermedad.



Que la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba) estén pidiendo un régimen de emergencia para el entramado Pyme que las constituye, es una señal clarísima: ya no se sostiene la presión tributaria, hay falta de financiamiento, disminuyó la rentabilidad, cayó el consumo, se rompió la cadena de pago, hay altas cargas sociales, ejecuciones de embargos, la “Industria” del juicio está agazapada permanentemente y se ha endurecido el sistema de inspecciones.



Scalabrini Ortíz, haciendo gala de cierta paranoia de pura cepa criolla, veía en el control del comercio, sobre todo de carnes, en la producción de petróleo y en el sistema bancario, la impronta de la diplomacia inglesa, al punto de sostener que “la historia contemporánea es en gran parte la historia de las acciones originadas por la diplomacia inglesa”. ¿Exageraba Sacalabrini Ortiz? Menos de lo que suponemos. El tema es que 80 años después de su agudo análisis de la crisis del 29, quizá hayamos empezado a comprender, que la responsabilidad no puede ser asignada al enemigo externo, como dicta la visión de complot, a la corrupción, como quiere el macrismo o al “agonista” como se llaman al enemigo en el relato K, sino que tiene que ver con la construcción de un Estado capaz de sostener políticas de bienestar y desarrollo sobreponiéndose al humor colectivo.