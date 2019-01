https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.01.2019

20:21

Ocurrió en Rosario

Dos policías fueron enviados al lugar de un asalto y terminaron imputados por robo

Son un hombre y una mujer de 25 y 27 años. Están acusados de llevarse 62.000 pesos. En un allanamiento, en el baúl del auto particular de él aparecieron 30.000 pesos que no pudo justificar.

Momento en el que secuestran dinero del baúl del auto del policía. Foto: @RosarioNuestro



