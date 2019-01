Antihéroes digitales y figuras del pasado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cinemark se renueva con “Wifi Ralph”, secuela de “Ralph: el demoledor”. Cine América hace lo propio con “No te preocupes, no irá lejos”, lo nuevo de Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix y Rooney Mara, y “Tres rostros”, del iraní Jafar Panahi. También vuelve “Roma”, de Alfonso Cuarón, para quienes quieran verla en pantalla grande.

Cinemark comienza su año con “Wifi Ralph” (“Ralph Breaks the Internet”), comedia animada de Rich Moore y Phil Johnston (también guionista), con música de Henry Jackman.

Seis años después de los eventos de “Ralph: el demoledor”, Ralph deja atrás la galería de videojuegos de Litwak y entra en el inexplorado, expansivo y emocionante mundo de Internet. Ralph y su ahora amiga, Vanellope von Schweetz, deben arriesgarlo todo al viajar a la web en busca de un repuesto para salvar el videojuego de Vanellope, “Sugar Rush”.

Ralph y Vanellope se embarcan en una misión muy difícil en la que tienen que confiar en los ciudadanos de Internet, para que les indiquen el camino. En su búsqueda, se encuentran con una emprendedora de sitios web llamada Yesss, que es el algoritmo principal y el corazón y alma de BuzzzTube, la página web que marca tendencias.

Arte salvador

Cine América reabre sus puertas con dos novedades. La primera de ellas es “No te preocupes, no irá lejos” (“Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot”, la nueva producción escrita y dirigida por Gus Van Sant, con los protagónicos de Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara y Jack Black. La música es de Danny Elfman.

En el difícil camino hacia la sobriedad después de un accidente que le cambió la vida, John Callahan descubre el poder curativo del arte. Deseando que sus manos heridas den vida a diseños divertidos, a menudo polémicos y que le traigan una nueva oportunidad en la vida.

Caras en el tiempo

El segundo ingreso de la sala es “Tres rostros” (“Se rokh”), del guionista y director iraní Jafar Panahi, quien también actúa junto a Behnaz Jafari, Marziyeh Rezaei y Maedeh Erteghaei.

Retrata a tres actrices en diferentes etapas de sus carreras. Una desde antes de la revolución islámica de 1979, otra popularmente conocida en todo el país y la última una joven que desea asistir a un conservatorio de teatro.



A pedido

También renueva comercialmente a pedido del público “Roma”, escrita y dirigida por Alfonso Cuarón, que se exhibió en horario de la siesta durante la Semana del Cine Argentino. Con producción y estreno en streaming por Netflix, los cineclubistas recomiendan ver en sala esta cinta, que obtuvo el León de Oro a la Mejor Película en el último Festival de Venecia entre otros premios, y se perfila para disputar la misma categoría en los próximos Oscar.

“Roma” es una crónica inspirada en la infancia de Cuarón en la colonia mexicana del mismo nombre durante los años ‘70. Dirigida, escrita, montada y fotografiada por el realizador, que llevaba décadas soñando en convertir el proyecto en realidad, narra la desintegración de un matrimonio burgués y las consecuencias de esa separación en sus cuatro hijos.

Centra su mirada en un personaje que, de entrada, parecía secundario: Cleo, la sirvienta indígena que suele quedar a cargo de los niños, una mujer invisible pero con un papel fundamental, interpretado por la actriz amateur Yalitzia Aparicio. El rol está inspirado en Libo, la asistenta que solía cuidarlo de niño. Completan el elenco Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey y Carlos Peralta.