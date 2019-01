https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.01.2019 - Última actualización - 14:04

8:16

Ocurrió este miércoles en la zona de La Rioja al 2800. Sustrajeron elementos de trabajo, dinero y otros elementos.

Inseguridad en Santa Fe Robos y destrozos en una peluquería céntrica Ocurrió este miércoles en la zona de La Rioja al 2800. Sustrajeron elementos de trabajo, dinero y otros elementos. Ocurrió este miércoles en la zona de La Rioja al 2800. Sustrajeron elementos de trabajo, dinero y otros elementos.

Danilo Chiapello | dchiapello@ellitoral.com

El 2019 no comenzó de la mejor manera para Jorge Alberto Acevedo, quien es el titular de la tradicional peluquería Navajas.

Es que esta mañana cuando llegó a su local ubicado en La Rioja 2800 (en plena zona céntrica) se llevó una desagradable sorpresa.

* “Es la primera vez que me ocurre algo así. Hace 36 años que estoy acá... me instalé en el 83, dijo en diálogo con El Litoral.



“Como el negocio tiene cortinas desde afuera no me di cuenta de nada. Pero una vez que ingresé me encontré con todo un desastre. La verdad que la sensación es horrible. Cuando vos ves todas tus cosas destruidas te queres morir”, comentó.



Según narró el comerciante, quien entró a su local debió haber sido una persona de contextura física muy chica, el que previamente rompió un vidrio de dimensiones pequeñas.



* “Me llevaron máquinas de cortar, secadoras, navajas, tijeras que son muy costosas, en fin... todos mis elementos de trabajo. Lo que más lamento es que quienes hacen estas cosas no usan esos objetos para trabajar, sino para venderlos para luego comprar drogas”, dijo Jorge.



En el recuento de sus pertenencias Jorge destacó que “También me llevaron un tarro donde yo juntaba monedas de 2 y 1 pesos. Calculo que allí había cerca de 1.500 pesos porque era un tarro grande. Además me sacaron el dinero que había en la caja, lo que tenía para el cambio, unos 600 pesos.



Pero pese a la amargura de la situación, el peluquero no perdió su sentido del humor.



“Ah... y lo peor de todo es que me llevaron dos botellas de un vino de marca que me habían regalado los clientes”, ironizó.



Por último el comerciante lamentó los daños sufridos. “Todo esto te deja una sensación de impotencia muy grande. Es lamentable cuando ves lo malo que te puede suceder en cuestión de segundos. Acá no se salva nadie. Le estan robando a todo el mundo”, sentenció.