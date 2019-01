Comesaña llega a Santa Fe: "Es un reto grande", reconoció

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El uruguayo pisó suelo argentino durante la noche y viajaba a tierras santafesinas. “No voy a llegar a desarmar todo lo que hay”, le dijo a un medio colombiano.

Colón presenta este jueves por la tarde a Julio Comesaña, el nuevo entrenador que contrató José Néstor Vignatti.

El técnico uruguayo que viene de salir campeón en Colombia con Junior, pisó suelo argentino durante la noche y se encuentra en viaje hacia Santa Fe.

Antes de subirse al avión, Comesaña atendió a la prensa cafetera y expresó sus sensaciones en la previa de arrancar el proyecto con Colón. “Para mí es un reto grande, siempre quise ir al fútbol argentino y no pude. Es una Liga interesante, muy promocionada, no conozco algunos detalles, pero la pelota es redonda en todos lados, en el fútbol hay seres humanos como yo y como todos”, le dijo a El Heraldo.

En otro tramo de la entrevista, el entrenador habló del panorama con el que se topará en el mundo sabalero. “Primero que es un contrato a un año y medio, que es hasta el 2020, cosa que genera una confianza importante. No es un contrato que se puede desarmar así no más a uno, dos o tres meses. Es un contrato con las garantías que corresponde. Es un equipo que tiene cosas construidas y yo tendré que ver qué puedo seguir construyendo, no voy a llegar a Santa Fe a desarmar todo lo que hay”, manifestó.

Sobre la llegada de jugadores a Colón provenientes de Junior, Comesaña fue claro: “Yo en ningún momento hablé con ningún jugador de Junior para llevármelo. Colón desde hace rato, desde antes de hablar conmigo, desde que lo enfrentamos, andaba detrás de los pasos de Díaz, le gustaba Cantillo, Yony González, les gusta Teófilo porque lo conocen, entonces no soy yo. A todos los clubes les interesa. River quiere jugadores de Junior, los brasileños también. Yo no soy la persona que va llamar a Junior para que vendan a los jugadores. Yo tampoco le voy a decir a Colón que no si me hablan de un jugador de Junior. Si me dicen que les interesa Cantillo o Teófilo Gutiérrez, les digo: sí señor, negocien con Junior, pero que yo venga a sonsacar a los jugadores de Junior, de ninguna manera”.

Día de estudios en Colón

A través de las redes sociales, el departamento de prensa de Colón informó que el plantel profesional se realizó estudios médicos de cara a la pretemporada 2019.