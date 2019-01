https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.01.2019 - Última actualización - 10:08

9:56

Netflix emitió un comunicado #BirdBoxChallenge: qué es y por qué alientan a no realizarlo

Las redes sociales una vez más popularizaron un "reto" Esta vez, con la excusa de una exitosa película de la plataforma Netflix.

Alerta spoilers!!

Se trata del "#BirdBoxChallenge", una peligrosa iniciativa que "invita" a quienes hayan visto el film que protagoniza Sandra Bullock a imitar lo que sucede en la historia: Una mujer que debe enfrentarse a una misteriosa fuerza que está acabando con la población mundial. Pronto descubre que para seguir con vida, una vez que sale de casa, debe hacer todo a ciegas.

Entonces, a algún "iluminado" se le ocurrió viralizar este reto e instar a otros usuarios de redes sociales a compartir videos de situaciones con los ojos tapados.

Ante la peligrosidad de las acciones que se pueden desencadenar con este tipo de actividades, la propia compañía de Netflix emitió un comunicado: "No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE HAGAN DAÑO CON SU BIRD BOX CHALLENGE. No sabemos cómo comenzó esto y apreciamos el cariño, pero chico y chica, nosotros solo tenemos un deseo para 2019 y es que no termines en el hospital debido a los memes", dice el tuit publicado en la cuenta oficial de Netflix en Estados Unidos.

Éxito

El 28 de diciembre, Netflix se congratuló por los 45 millones de usuarios que habían reproducido la película, un hito en el famoso servicio de streaming.

"Me quité la venda esta mañana para descubrir que 45,037,125 cuentas de Netflix ya habían visto Bird Box, ¡los mejores primeros 7 días para una película de Netflix!", escribieron a través de las redes sociales de la plataforma.