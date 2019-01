https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.01.2019 - Última actualización - 11:48

11:45

Diego Armando Maradona planea su 2019 al frente de Dorados, de México, equipo con el que disputó una final por el ascenso en diciembre, con nuevo ayudante tras la polémica salida de Luis Islas. A dos días del debut, todavía no firmó el contrato.

Nuevo ayudante y la meta renovada del ascenso Maradona define su futuro en Dorados Diego Armando Maradona planea su 2019 al frente de Dorados, de México, equipo con el que disputó una final por el ascenso en diciembre, con nuevo ayudante tras la polémica salida de Luis Islas. A dos días del debut, todavía no firmó el contrato. Diego Armando Maradona planea su 2019 al frente de Dorados, de México, equipo con el que disputó una final por el ascenso en diciembre, con nuevo ayudante tras la polémica salida de Luis Islas. A dos días del debut, todavía no firmó el contrato.

El Litoral | deportes@ellitoral.com

A horas del debut en el torneo Clausura del ascenso mexicano, Diego Maradona todavía no se presentó a entrenar al equipo que trabaja desde el 17 de diciembre, pero ya eligió a su nuevo ayudante tras la salida de Luis Islas con críticas hacia la dirigencia. Según pudo averiguar Télam, Maradona este año estará acompañado de José María Martínez, un entrenador de extensa experiencia en el ascenso argentino.



“Pancho” Martínez, de último paso por Flandria en la Primera B Metropolitana, también registra un paso en México como ayudante de Ángel Comizzo en Morelia y en nuestro país también trabajó con Sebastián Battaglia en Almagro. Martínez, quien como jugador pasó por Estudiantes, Atlético Tucumán y Chacarita, ya se sumó al equipo de trabajo de Maradona que durante la pretemporada estuvo a cargo del preparador físico, José Altieri.



Durante el receso, el club anunció las contrataciones de Amaury Escoto, un delantero de 26 años procedente de Toluca, y de Rubio Rubun, un joven atacante, de 22 años, con experiencia en el seleccionado estadounidense. A su vez, el club de Sinaloa pudo retener al delantero Vinicio Angulo, el goleador del equipo con ocho tantos, y al arquero argentino Gaspar Servio, dos de los mejores jugadores de la última temporada que integraron el equipo ideal de la segunda división.



El debut de Dorados en el torneo Clausura 2019 será el sábado a la medianoche (a las 20 de Culiacán) de nuestro país ante Celaya en el estadio Banorte de Sinaloa.



La dirigencia de Dorados, encabezada por el presidente Antonio Núñez, confirmó, en declaraciones a medios locales, la continuidad de Maradona en el club y espera que se sume entre hoy y mañana al plantel. El dirigente también se desligó de la salida de los ayudantes de “Pelusa”, Mario García y Luis Islas. Éste último criticó a la dirigencia ya que después de vencer su vínculo (el 6 de diciembre) nadie se comunicó con él para manifestarse sobre su continuidad. “En ningún momento tuvieron la delicadeza de llamarme”, se quejó Islas en diálogo con el portal mexicano Mediotiempo.



Núñez reconoció su molestia por los dichos del ex arquero del seleccionado argentino pero aclaró que desde la dirigencia no tienen injerencia en la elección del cuerpo técnico de Maradona. “Sólo habrá modificaciones en el cuerpo técnico. Diego es el que me tiene que decir, ‘yo voy con éste y con éste’”, explicó el mandatario del “Gran Pez”.



Mientras tanto, Maradona pasó las fiestas en Argentina junto a su familia y amigos, entre ellos el abogado Matías Morla, y envió a través de su cuenta de Instagram un video con un mensaje emotivo para los argentinos pero sin menciones a su futuro laboral. El ex DT del seleccionado argentino estuvo a un paso de concretar el ascenso con Dorados en diciembre pasado luego de una excelente e inesperada campaña pero cayó en la final ante Atlético San Luis por 4-2 en la prórroga tras igualar 3-3 en el marcador global.



Ahora, Maradona, con nuevo equipo de trabajo, encabezará una vez más el sueño de Dorados de ascender a la máxima categoría del fútbol mexicano.