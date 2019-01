https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.01.2019 - Última actualización - 10:42

10:40

Sandro luchó durante muchos años contra un enfisema pulmonar que le diagnosticaron 12 años antes de fallecer

El cantante falleció el 4 de enero de 2010 A nueve años de la muerte de Sandro, todavía lo rodean los escándalos Sandro luchó durante muchos años contra un enfisema pulmonar que le diagnosticaron 12 años antes de fallecer Sandro luchó durante muchos años contra un enfisema pulmonar que le diagnosticaron 12 años antes de fallecer

Roberto Sánchez, más conocido por su nombre artístico Sandro o Sandro de América fue uno de los cantautores argentinos más populares. Su voz interpretaba canciones melódicas, de rock and roll y pop.

Desde los inicios de su carrera fue conocido como un galán, que incursionó varias veces en el cine como actor e incluso como director en un largometraje, también de su propio guion.

El artista de origen gitano publicó 52 álbumes originales y vendió al menos ocho millones de copias. De hecho, dos de esos ocho millones fueron sólo del álbum “Rosa Rosa”, considerado el más popular.

Asimismo, a nueve años de su último suspiro, cada vez son menos los que lo recuerdan por los 52 discos que lanzó durante su carrera, los shows o las decenas de películas en las que trabajó como actor.

Desde que el cantante falleció, apareció una mujer que dice ser su hija, busca cobrar una herencia y mantiene una guerra judicial con Olga Garaventa, -la viuda del músico- que vive en la mansión de Banfield que compartía con él.

Sandra Edit Junior tiene 49 años y desde los 9 que dice dice ser la hija del artista. Pidió la exhumación del cuerpo para extraer ADN y realizar un examen de compatibilidad "Es el último paso que falta para demostrar que Sandro es mi papá. No me gusta llegar a esta instancia, pero no me queda otra alternativa", decía la mujer, después de una larga batalla judicial, luego de la que salió victoriosa, aunque los resultados de tal estudio hayan resultado negativos.

El informe presentado indicó que no es hija del cantante."En 12 marcadores analizados se observó incompatibilidad genética entre las muestras rotuladas como pertenecientes a quien fuera en vida Roberto Sánchez y Borda Sandra Edith”.

Por su parte, Sandra no baja los brazos y asegura que se modificaron los exámenes de manera tal que no considera como válido aquel resultado. "Tu bata. ..en mi piel…buscando tu aroma…éstos son mis tesoros…los que no tienen precio, lo que nunca me arrebataran. ..hay cosas que no puedo entender…cosas que sólo mi corazón puede explicar…", escribió en su cuenta de Facebook luego de que se dieran a conocer los datos arrojados por el estudio.