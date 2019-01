https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 04.01.2019

18:47

Tribuna de opinión (por Néstor Vittori) Terminó la fiesta, ahora hay que pagarla

Por Néstor Vittori



La implosión económica y social de la Unión Soviética entre 1989 y 1991, producto de la propia ineficacia del sistema comunista de planificación central de la economía, sin propiedad privada y con gestión estatal de todo el sistema productivo, dejó sin guarida a todo el pensamiento de izquierda diseminado por el mundo, cuyo resultado fue una general caída de todos los regímenes inspirados en esa ideología y una huida hacia el futuro, refugiada en un segmentación de propuestas marginales de corrección de las consecuencias representadas por la hegemonizaci•n mundial del capitalismo, sin perjuicio de su formato institucional político que incluyó regímenes republicanos democráticos o autoritarios de partido único y conducción centralizada.



En medio de esta huida, no se aprecian propuestas que representen alternativas al sistema capitalista y a la economía de mercado, que no sean un retorno al pasado, proyectadas a la salvaguarda del concepto de estado nación, el rechazo a la globalización económica y el anclaje en las viejas y superadas propuestas tecnológicas.



El retorno a la concepción nacionalista, suprimiendo mediante regulaciones restrictivas, la competencia internacional que se produce mediante la apropiación transnacional de ventajas competitivas por parte de las empresas internacionalizadas, va apareciendo y ganando adeptos entre los perdedores de las instancias nacionales y engrosando las filas del proteccionismo y el conservadorismo.



Paradojas de la evolución. Los campeones del libre mercado, de la libertad y creatividad individual, están asustados por la evolución de sus competidores y cerrándose sobre sí mismos en un reconocimiento explícito de su pérdida de adaptación y competencia, fomentados por el músculo de las economías antes subordinadas y explotadas, que a fuerza de trabajo, aplicación y búsqueda de conocimiento han jaqueado a las sociedades opulentas, que en esa opulencia han engordado y perdido capacidad competitiva.



Este fenómeno de anclaje en el pasado y perdida del rumbo, se manifiesta extremamente en sociedades como la nuestra, donde la dimensión patrimonialista, siempre ha ofrecido una perspectiva de riqueza indestructible, que en las distintas coyunturas ha sido capaz de producir y ofrecer los remedios a una sobreutilización de recursos que se estimaban inagotables y que siempre terminaban pagando la fiesta de un consumo desmedido y sin límites, apañado por una corrupción funcional de gran parte del arco político, que para seguir apropiándose sin freno de una parte importante de la renta nacional, a través de su conservación del poder, no tuvieron medida de la descapitalización y endeudamiento del Estado Argentino en su conjunto.



Y ahora ¿qué? Todos los discursos opositores, del variado arco político, señalan las consecuencias negativas de un ajuste inevitable, representan reclamos parciales o manifiestan generalizaciones inconducentes a la hora de actuar sobre la coyuntura, sin proponer ningún conjunto orgánico de decisiones político económicas, que se transformen en alternativa al rumbo del actual gobierno. Peor aún, la amenaza del retorno del cristinismo al poder empeora la consideración internacional y aleja cada vez más a los posibles inversores en el desarrollo de proyectos fundamentales para el país.



El discurso ideológico envenena cada vez más a sectores de nuestra sociedad, que ya han perdido participación en la distribución del ingreso, y los coloca en una situación de ataque y destrucción del sistema económico social, pretendiendo que sus pérdidas se conjuguen con un chantaje frente a un estado, que lo único que tiene para darle es “paciencia” y una contención light a sus airados reclamos a través de la preservación del orden sin exceso de fuerza o represión.



La idea de otro sistema económico, se estrella contra una realidad, que es el cambio de signo de las economías otrora referentes, como Rusia y China que en su realización colectivista, alimentaban los sueños igualitaristas de los cuestionadores del sistema basado en la libertad, la creatividad individual y la propiedad privada como los grandes motores del progreso de la humanidad, más allá del sistema político. Rusia con su implosión económica de 1989/91 y China por su evolución encabezada por Deng Xiao Ping, transformaron sus sociedades estancadas y atrasadas abandonando los viejos paradigmas marxistas e involucrándose en un vertiginoso capitalismo de mercado.



Las ideologías no sirven si atrasan, estancan o postergan los cambios de rumbo; sirven cuando resultan coronados por una transformación como la de China que, en menos de 50 años, incorporó a la clase media nada más ni nada menos que 700 millones de chinos.



Sacrificios, sin duda los tuvieron y enormes, pero en el balance actual, y en función de su avance hacia el futuro, son precios que las sociedades tienen que pagar, sobre todo a la vista de evidencias que demuestran el vértigo del retroceso que en un remolino desastroso, cada vez consume más rápido las aspiraciones y posibilidades de una sociedad que en su resistencia a asumir su fracazo, termina estragada en la inevitable síntesis del espanto.



Cada huelga, cada paro, cada corte de calle, cada agresión callejera, sin duda expresan la frustración de sectores de nuestra sociedad frente al retroceso, que con cada uno de esos actos nada resuelven.



No hay duda de nuestras pérdidas, y la gran dificultad para nuestras sociedades, es la difícil digestión de las mismas y los retrocesos que éstas significan para quienes las sufren. Pero lamentablemente con la explosión resistente lo único que se logra es agravarlas, peor aun si se intentan transferir responsabilidades inventando enemigos que no existen o abstrayéndolos en ideologizaciones que son fantasmas del pasado que ya no están más.