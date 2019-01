https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 05.01.2019 - Última actualización - 7:35

7:33

“No tengo ganas de aguantar ciertos maltratos” expresó el arquero de Huracán luego de la reunión que mantuvo con los dirigentes para tratar su renovación.

Mohamed se quedó sin su capitán Marcos Diaz no arregló su continuidad y disparó contra los dirigentes “No tengo ganas de aguantar ciertos maltratos” expresó el arquero de Huracán luego de la reunión que mantuvo con los dirigentes para tratar su renovación. “No tengo ganas de aguantar ciertos maltratos” expresó el arquero de Huracán luego de la reunión que mantuvo con los dirigentes para tratar su renovación.

El Litoral | NA

El arquero Marcos Díaz no llegó a un arreglo con la dirigencia de Huracán, por lo que dejará la entidad de Parque Patricios, que deberá salir a buscar un reemplazante para el equipo conducido por Antonio Mohamed.



El capitán del "globito" se reunió con el presidente Alejandro Nadur, dado que pretendía una mejora en su contrato con el club, pero las negociaciones no llegaron a buen término y no renovó su vínculo con la entidad.



"Estuvimos reunidos porque lo pidieron ellos. Pensamos que iba a ser para algo bueno pero se terminó de cortar la relación que había. Nosotros hicimos todo lo posible para llegar a un acuerdo y no recibimos una propuesta buena. Después de tantos años, una relación que está muy desgastada llega el momento en que uno se cansa de tantas cosas", aseguró el guardameta.



En octubre pasado, cuando Boca tenía que incorporar a un arquero por el lesionado Sebastián Andrada para la Copa Libertadores, pidió cotización a Huracán por un préstamo por Marcos Díaz y el presidente Alejandro Nadur solicitó 1.800.000 de dólares.



Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto y el club "xeneize" terminó contratando al arquero boliviano Carlos Lampe, quien ahora suena para ser el reemplazante de Díaz en el "globito".



"Uno aguantó demasiado y hasta acá llegó. No tengo ganas de aguantar ciertos maltratos. Es una lástima pero por ahora no se ha llegado a nada", disparó el arquero.



En declaraciones a TyC Sports, Díaz explicó que "hace casi dos años que no hablo con el presidente. Esta relación está desgastada, ahora está todo en manos de mi representante. Vamos a sentarnos a escuchar y pensaremos lo mejor para mi futuro. Por el cariño que la gente le tiene a uno, duele estar en esta situación".



"Sentí ingratitud de parte de Nadur porque creo que merecía otro trato y nunca lo tuve. Siempre a uno lo dejaban mal parado con la gente, que pensaba que uno se quería ir y la realidad no era esa. En base a eso, nunca hubo un reconocimiento en ningún sentido. En la reunión que tuvimos, reconoció que estaba equivocado y no me dijo nada", añadió.