Fue internado y operado Maradona: "No pasó nada"

El Litoral | NA

Diego Maradona minimizó su paso por una clínica del norte del conurbano bonaerense, adonde fue a hacerse estudios y se le detectó un sangrado estomacal y aseguró que "no pasó nada".



"Fui a la Clínica a hacerme resonancias. Los boludos son como las hormigas, están en todos lados. No pasó nada. El amor no cambia, todos me desearon lo mejor. Voy por la revancha con Dorados", aseveró Maradona en declaraciones a Radio La Red, tras salir del centro asistencial.



Maradona se hizo estudios en la Clínica Olivos, pero en los mismos se le detectó una anomalía en el estómago que obligó a los médicos a realizarle una endoscopia y la semana próxima deberá hacerse una pequeña intervención quirúrgica.



"Con la sonrisa que me arranca mi nieto, el hijo de Diego Jr., con toda mi familia completa, no puedo estar mal. Entré con 59 años y salí de la Clínica con 50. Es para los estúpidos de siempre, pero ya me río. Me vienen a buscar, yo no voy a tocarles el timbre", aseguró Maradona.



El DT de Dorados de Sinaloa, club al que se incorporará luego que los médicos le permitan viajar a México, indicó que buscará hacer una buena temporada con el equipo para poder conseguir el ansiado ascenso a la Primera División.