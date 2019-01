https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 05.01.2019 - Última actualización - 11:31

11:24

De la mano del “Chipi” Gandín Libertad va por el ascenso

El Litoral

Libertad de Sunchales buscará con su fútbol la gran hazaña de volver al Federal “A”: sólo 4 ascensos entre 230 equipos argentinos. Esta semana el plantel superior del fútbol del Cañonero comenzó con sus trabajos de pretemporada. Fueron más de 30 jugadores los que estuvieron presentes en el predio de Falucho y Maretto, entre los que se destacó el flamante refuerzo Darío “Chipi” Gandín.



Con muchas actividades con pelota, el cuerpo técnico de Ariel Giaccone apunta a que el plantel llegue en óptimas condiciones físicas y futbolísticas al inicio del Torneo Regional Amateur programado para el 27 de enero. Cabe recordar que Libertad compartirá zona con Ben Hur y 9 de Julio de Rafaela y con Cosmos de Santa Fe, mientras que mañana viernes se conocería el fixture y la forma de disputa.



Uno de los jugadores que estuvo ausente fue Cristian Sánchez, que en los próximos días se sumará a los trabajos. A su vez, en estas horas se trabaja en algunos de detalles para cerrar nuevas incorporaciones. En definitiva, el listado de jugadores es el siguiente: Albarracín Martín, Albertinazzi Juan, Araya Francisco, Arce Luis,



Atlante Matías, Bareiro Rodrigo, Bert Alan, Brunelli Giuliano, Campo Federico, Correa Julián, Costamagna Agustín, Chiappero Agustín, Fernández Enzo, Gamarra Fernando, Gandín Darío, Gudiño Elías, Guzmán Nicolás, Jappert Álvaro, Leiza Laureano, Mandile Fabricio, Mansilla Alexis, Muñoz Kevin, Raballo Luciano, Racca Mariano, Raminelli Franco, Rodriguez Bautista, Ruffini Adelquis, Sánchez Cristian, Singer Tomás y Speck Nahuel.

El vicepresidente de la subcomisión de fútbol, Nicolás Canello y el DT Ariel Giaccone comentaron sus primeras sensaciones en el arranque de la pretemporada: “El plantel está armado en un 90 por ciento”. El Cañonero ya tiene tres amistosos confirmados para llegar de la mejor manera al inicio del Torneo Regional Amateur. El fixture y forma de disputa finalmente se conocerá el miércoles 9.



Por lo pronto, Libertad sabe que tendrá tres partidos amistosos: 12/1 vs Reserva de Belgrano en Córdoba, 15/1 vs Juniors en Sunchales y 19/1 vs Reserva de Belgrano en Sunchales.



Por otra parte, el 25 de Enero está prevista la presentación oficial del plantel con la nueva indumentaria, en la antesala del debut de los Cañoneros en el Torneo Regional Amateur.