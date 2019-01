https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La provincia está segunda en el ranking nacional, según el informe elaborado por el Equipo de Género de la edil rosarina. En todo el país, fueron 302 casos.

Informe de la concejala Norma López sobre 2018 Femicidios: la mitad, en Rosario y con alto uso de armas de fuego

Redacción de El Litoral

politica@ellitoral.com



En el año 2018, se registraron 38 femicidios en Santa Fe, de los cuales 18 ocurrieron en Rosario, cifra que ubica a esta provincia segunda en el ranking nacional, después de Buenos Aires (107) y antes de Tucumán y Córdoba (21 cada una). En el país, el año pasado hubo 302 casos de mujeres muertas por violencia machista.



Los datos se desprenden del informe elaborado por el Equipo de Género de la concejala rosarina Norma López (FPV-PJ) y señala, como otro hito sobresaliente, que la mitad de las mujeres santafesinas murieron por femicidio durante el año pasado a causa de armas de fuego.



Precisamente, a partir de esta última consideración, López advierte sobre la necesidad de tener políticas activas desde los distintos niveles del Estado para prevenir la violencia y evitar la cantidad de armamento que circula en la sociedad. “Nuestra provincia supera la media nacional en este sentido ya que en Argentina, de los 302 casos relevados, 90 mujeres (29,80%) fueron asesinadas con armas de fuego mientras que en Santa Fe fueron 19 (50%) de 38”, señala. En el país, los registros del Equipo de Género de la Corriente Nacional de la Militancia, dan cuenta del orden escabroso de femicidios: por ahorcamiento, arma blanca y luego armas de fuego.



Por esa razón, para la concejal es claro que “el gobierno nacional de Mauricio Macri debe generar acciones concretas por el elevado número de solicitudes de portación de armas de fuego por parte de varones”. Y señala: de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y los datos que brinda la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), los varones registran un 98% del total de las solicitudes, mientras que las mujeres tan sólo un 2%. “No debemos dejar pasar, la responsabilidad del gobierno provincial a la hora de perseguir el comercio ilegal de armas que garantizan el acceso sin control por un costo mínimo, garantías de la escalada de violencia y de un negocio rentable incluso, para sectores ligados a la seguridad pública”.

MÁS CIFRAS



Tanto a nivel nacional como provincial, las mujeres entre 15 y 34 años es el rango etario de más cantidad de muertes: 139, en el país, y 24 han ocurrido en Santa Fe. Los femicidios íntimos son los que más víctimas registraron también en ambos relevamientos.



A esta lectura, se suman niños y niñas huérfanas: “Aún hoy, con leyes sancionadas a favor de los hijos en muchísimos casos, continúa la lucha legal para que a los femicidas se les quite la responsabilidad parental sobre ellos”, expone.



A nivel nacional, 97 mujeres muertas víctimas de femicidios eran madres de personas menores de 16 años; de 64 no hay datos y 141 tenían hijas e hijos mayores de 16 años. En la provincia, de las 38 mujeres, 11 eran mamás de menores de 16 años, de 9 no hay datos y 18 no eran madres. En total, son 278 menores de 16 años a quienes les mataron sus mamás, de los cuales 16 son de Santa Fe.

EL INFORME



El relevamiento se encuentra disponible en www.normalopezsf.com.ar en la pestaña “Los Mapas”. Se hizo sobre la base de datos periodísticos y con la aplicación de la convención de Belem Do Para y el Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios) de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal - Procuración General de la Nación (Ufem) del año 2018.



>> 38 femicidios releva el equipo de Norma López en la provincia

>> 98% de las solicitudes de armas en el país corresponden a varones

>> 19 muertes de mujeres fueron por arma de fuego en Santa Fe

>> 278 menores de 16 años quedaron huérfanos de madre en el país