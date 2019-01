"Hoy en Santa Fe, el menor tiene un tratamiento penal peor que el adulto"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 06.01.2019

15:45

Es la definición de Ricardo Silberstein ante el no acuerdo entre Diputados y Senado para dictar un Código Procesal Penal para Menores. En el primer trimestre estarían operativos los cambios en el Código de Procedimientos para el fuero laboral y el nuevo de Convivencia. El objetivo central, el Civil.

Mario Cáffaro | mcaffaro@ellitoral.com

El año pasado la Legislatura sancionó la reformas propiciadas por el Poder Ejecutivo en el Código Procesal Laboral, dictó el Código de Convivencia que reemplazará al de Faltas, completó algunas reformas al Procesal Penal, tiene a estudio el nuevo procesal Civil y Comercial y no hubo acuerdo entre las cámaras de Diputados y de Senadores a la hora de votar el Código Procesal Penal Juvenil. “Tal vez faltó debate político, diálogo, trabajo y habrá que duplicar, triplicar, cuadriplicar el esfuerzo. Es un problema de tiempos, el Código va a tener que estar”, le dijo a El Litoral el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, a la hora de evaluar lo realizado con la Legislatura en todos esos procesos.

El ministro admite que las diferencias son importantes pero es optimista a la hora de ponderar la necesidad que tiene el sistema penal de completar ese vacío. No obstante, recalca la importancia que tendrá avanzar con el Civil “la asignatura pendiente más importante que tiene el Ministerio de Justicia”.

—Usted hizo hincapié a principios del año pasado en la necesidad de reformar varios códigos procesales, el Laboral ya está. ¿Cómo lo van a implementar?

—Empezó un concurso en Rosario donde se están tramitando cargos de jueces y camaristas laborales. Habrá que evaluar si el gobernador (Miguel Lifschitz) quiere utilizar o no ese concurso para la cobertura de cargos total o parcialmente. Se inició el trámite para que la Corte haga los procesos de selección de los médicos forenses, tema clave para riesgos de trabajo. Estoy convencido que riesgos de trabajo se define con buenos médicos en la Corte. Los funcionarios conciliadores y ordenadores del proceso surgirán de un concurso que se hará entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Estimo que en el primer trimestre tenemos que tener ordenado el Código Procesal Laboral.

—¿El de Convivencia ya está en marcha?

—La Corte debe resolver el traspaso del personal al nuevo sistema. Tenemos en trámite el concurso para los jueces de Faltas de Santa Fe y Rosario y como hay directa relación con la Justicia comunitaria, en el primer trimestre tendremos 10 ó 15 juzgados comunitarios cubiertos. No nos puede llevar un cuatrimestre tener implementado desde el Ejecutivo la nueva Justicia de Faltas

—Quedó a debate el Procesal Civil y Comercial que está macerándose...

—Como dice El Principito ‘las cosas importantes son invisibles a los ojos de la gente’. La política generalmente ve el proceso Penal, el Laboral y no se da cuenta de que el Código que más regula la vida de la gente es el Civil, pero tiene poca prensa. Es el Código de los Códigos. Desde la década del 60 no se lo ha tocado, es muy antiguo. Todas las provincias lo han modificado, el nuevo Código Civil obliga a adecuarlo. El actual no tiene prevista la oralidad, la digitalidad, la nueva tecnología; es un Código de otro siglo, hecho por gente brillante pero gente de la época de mi padre, gente que hoy tendría 120 años. Es un Código procesal que ha dado sus frutos pero Santa Fe que es de vanguardia en todos sus ámbitos, necesita realmente un Código Procesal Civil adecuado a la realidad. Para mí es la asignatura pendiente más importante que tiene hoy el Ministerio de Justicia de la provincia.

Desde el punto de vista de la Justicia, con la aprobación de este Código, el gobernador podrá estar satisfecho con la gestión. A esto se le deben sumar los nombramientos de casi 250 magistrados y la mayor obra pública que se recuerde en el Poder Judicial. Nobleza obliga, esto se puede hacer porque se trabajó con los colegios de Escribanos, de Abogados, de Jueces, de Magistrados, con la Corte. Se trabajó con consenso, no se puede llevar adelante un plan tan ambicioso si no tuviera acuerdo con todos los actores. En política es muy fácil destruir y muy difícil construir. Oponerse es muy fácil.

—En cambio, hubo fuertes choques por Menores incluso en el propio Frente Progresista...

—No he bajado los brazos en la negociación. Tuvimos una participación muy activa. Cuando asumí había cinco proyectos distintos en Diputados. Logramos unificarlos en uno. Cuando va a Senadores, algunos lo objetan porque querían agregar el problema de los menores no punibles dentro del Código que juzga a los menores punibles. Desde el punto de vista técnico, no es ideal poner en un mismo código lo punible con lo no punible. Son situaciones distintas más allá de que haya una ley nacional de la época de la dictadura que los trate de manera conjunta. Por otro lado, el problema de los no punibles es que no tienen penas, se puede regular -en última instancia- un proceso de verdad para determinar realmente si el menor realizó el hecho que se le imputa o no; que pueda justificar la medida de seguridad en tutela del menor que se toma. De eso hablamos. Me da la impresión que al haber mezclado las dos discusiones por parte del Senado complicaron todo. Ante temas altamente complejos, la mejor manera es ir acordando pasos. La Legislatura es un proceso de construcción de consensos. Si a cada consenso que logra, le va poniendo nuevos elementos van a terminar generando un disenso y quien paga los costos es la sociedad. El hecho de que no haya un Código Procesal Juvenil significa que menores que deberían estar más tiempo detenidos o presos no lo están, o menores que están detenidos o presos no lo deberían estar. La consecuencia de todo esto es que el menor tiene en la provincia de Santa Fe un tratamiento peor que un adulto. Esto es insostenible ante los organismos internacionales. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puedo explicar cómo funciona un proceso penal para adultos y no tengo manera de dar cuenta cómo es el de Menores, donde tal vez esté detenido un largo tiempo sin ningún tipo de proceso y sólo porque nos parece que cometió determinado hecho. Esto es insostenible y grave. El menor, como todo habitante, tiene derecho a tener un proceso justo. La falta de resolución es una falta de madurez política. No se puede hacer política partidaria con la seguridad, la seguridad es una cuestión de Estado. Hay que volver a dar el debate sobre el Código de Justicia Penal Juvenil. En Santa Fe, los delitos graves de homicidios, homicidios reiterados dolosos, agravados por parte de menores, estadísticamente, no son muchos. Haber hecho abortar el proyecto es para mi un retroceso pero la política es consenso y a lo mejor no hemos sabido convencer a los senadores. Tal vez faltó debate político, diálogo, trabajo y habrá que duplicar, triplicar, cuadriplicar el esfuerzo. Es un problema de tiempos, el Código va a tener que estar.

No sé si en 1983 hubo tantas designaciones en el Poder Judicial. Acá se nombraron previos concursos transparentes donde hubo una sola impugnación judicial y que fue rechazada. Para cubrir casi 250 vacantes, se evaluaron miles de personas” Ricardo Silberstein ministro de Justicia y Derechos Humanos

Un debate hiperideologizado

En diciembre, el Poder Ejecutivo remitió un mensaje a Legislatura propiciando la adhesión de la provincia a las reformas al sistema de ART, tema que también tiene resistencias en el Frente Progresista. Silberstein entiende que en este tema “el debate se ha hiperideologizado, de un lado y de otro. Hay quienes creen que con la ley de ART se soluciona todo y hay quienes creen que con eso se va a destruir a los obreros. No es ni lo uno ni lo otro. Creo que el proceso de adhesión a la ley en la medida que se haga de manera equilibrada, que estén las comisiones médicas, que los médicos que estén sean honorables y serios, que el obrero no deba trasladarse mil kilómetros para ir a una comisión médica, que se le asegure al trabajador el derecho al debido asesoramiento, así no generará inconvenientes. Fíjese que para jubilarse por incapacidad se debe pasar por una comisión médica y que yo sepa nadie planteó la inconstitucionalidad. Hay algunas provincias, como Córdoba, que han adherido tomando las debidas precauciones para evitar desbalanceos”.

Insiste en que “son cosas simbólicas. Parece que adherir es estar con Cambiemos y estar en contra es estar en contra de Cambiemos. No es estar a favor ni en contra. Más importante es que haya buenos peritos médicos en el Poder Judicial”.

Las designaciones

Desde el 10 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2018, el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Justicia firmaron 245 designaciones para el Poder Judicial entre ellos 35 jueces comunitarios; 2 jueces de Menores y 5 fiscales de traspaso cuyos pliegos habían sido enviados por la gestión que encabezó Antonio Bonfatti.

Las 245 designaciones se componen de 38 camaristas; 65 jueces de primera instancia; 5 subrogantes; 35 jueces comunitarios; 1 fiscal general; 4 fiscales regionales; 1 auditor del Ministerio Público de la Acusación; 73 fiscales entre titulares y adjuntos; 1 defensor provincial; 4 defensores regionales y 18 defensores entre titulares y adjuntos.

La circunscripción Rosario tuvo 98 designaciones; Santa Fe, 88; Venado Tuerto, 22; Rafaela, 21 y Reconquista, 16.