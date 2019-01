https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"El sufrimiento y dolor son constantes", dijo Mora anunció su retiro

El delantero uruguayo Rodrigo Mora anunció su retiro, luego de haber quedado marginado de la pretemporada de River, a raíz del "sufrimiento y el dolor constantes" que le causaron sus últimas lesiones.



"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad", inició un mensaje que publicó en su estado de WhatsApp.



"Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera", agregó el delantero de 34 años.



Y completó: "Sé que vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar... Pero hoy solo quiero agradecer a todos, a mi hijo, mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y apoyo que me brindaron siempre".