Lunes 07.01.2019

11:15

Se realizará en la terminal de ómnibus y en las playas de la ciudad. “Descacharrizar” las viviendas en la ciudad y usar repelente en zonas de riesgo, dos medidas clave.

Todavía no se detectaron casos en la ciudad Lanzan una campaña de prevención contra dengue, zika y chicunguña

Durante enero y febrero, un equipo de profesionales del área de Salud del municipio entregarán en la terminal de ómnibus folletería y brindarán información con recomendaciones para prevenir enfermedades como dengue, zika y chicunguña a los turistas que viajan o vuelven de sus vacaciones.

El equipo se instala en la terminal, principalmente, de 17.30 a 19.30, que es cuando más colectivos llegan o parten hacia países como Bolivia, Paraguay y Brasil, y a la zona norte de la Argentina, en donde es más frecuente el mosquito transmisor (aedes aegypti). Este año, en la ciudad todavía no se detectaron casos de estas enfermedades, pero el mosquito transmisor está presente y puede contagiar la enfermedad si llega una persona infectada.



El subsecretario de Salud del Gobierno de la Ciudad, Hernán Blesio, recordó que el municipio tiene una línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000 para consultas. “Contamos con un protocolo de actuación en caso de que aparezca un caso, más allá de que ante situaciones de fiebre alta o dolores articulares es importante concurrir al hospital o al centro médico más cercano”, aconsejó el funcionario.



El Ministerio de Salud de la provincia es el que tiene a su cargo las fichas epidemiológicas pero el objetivo del municipio es colaborar con la concientización de la población. La campaña también se realiza en las playas y balnearios, y el personal de las oficinas de turismo también cuenta con esta información.

El vector



El mosquito transmisor (aedes) es típico de la zona y las altas temperaturas y la humedad que se da en Santa Fe son las condiciones aptas para la reproducción. Por eso es importante “descacharrizar” los patios para no tener huevos.



“Cuando un viajero llega a la ciudad y tiene fiebre, dolores articulares o en los ojos, pedimos que por favor consulte al médico; y en el caso del santafesino, les solicitamos que mantengan limpios sus patios, no dejen recipientes con agua en los que se pueda reproducir el vector. Es que si no tenemos mosquito no hay posibilidad de tener infección en la ciudad”, remarcó el funcionario.



Las cuadrillas del municipio realizan de manera semanal fumigaciones para controlar las poblaciones de mosquitos, pero las específicas contra el aedes se planifican en un radio de 9 manzanas cuando hay un caso sospechoso. Además del descacharrizado, el Gobierno de la Ciudad tiene un sistema de monitoreo que consiste en 60 ovitrampas puestas en diferentes puntos de la ciudad para monitorear la población del mosquito aedes.

Medidas para tener en cuenta





— No existe vacuna contra estas enfermedades. Para prevenirlas hay que evitar la presencia del mosquito transmisor (aedes aegypti) en las viviendas y cerca de ellas. Esto se logra eliminando los recipientes con agua limpia estancada, porque allí coloca sus huevos.



— El mosquito utiliza recipientes artificiales que se encuentran en exteriores de las viviendas como son: cacerolas, latas, botellas, neumáticos; y dentro de las viviendas, es muy común encontrar larvas en floreros y plantas acuáticas, así como en los lugares donde almacenan agua (bebederos de animales, piletas, cisternas, tanques).



— En caso de viajar a zonas de riesgo (el norte argentino, Brasil, Bolivia, Paraguay, etc.) es importante utilizar repelente.



— Entre los síntomas del dengue se puede mencionar fiebre alta (39° C) y dolor de cabeza; conjuntivitis no purulenta; erupción en la piel; náuseas, vómitos, síntomas gastrointestinales; cansancio, dolores musculares y en las articulaciones.