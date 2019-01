https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 07.01.2019 - Última actualización - 14:44

14:42

Por la expropiación en 2012 YPF: la Corte de EE.UU consulta a Trump por un juicio

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió este lunes consultarle a la administración de Donald Trump su opinión sobre el juicio que se lleva adelante en ese país contra la Argentina por la expropiación de YPF, en 2012.



Se trata de un caso que lleva seis años y que impulsa Burford Capital, un gestor de litigios global. La causa ya tuvo dos fallos negativos para el país en tribunales inferiores y podría costarle al Estado argentino -no a la empresa- hasta USD 3.000 millones. Pero eso no es lo que el máximo tribunal de EE.UU. decide por estos días sino una cuestión de jurisdicción: si el caso debe tratarse en ese país, ya que las acciones de la petrolera cotizan allí, o en la Argentina, como reclama el gobierno.



Así, la decisión sobre la jurisdicción del caso se demorará entre dos o tres meses. La Corte analizará la opinión de Casa Blanca, que no es vinculante, y fallará sobre tomar el caso o no. A EE.UU. viajaron el procurador Bernardo Saravia Frías y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los principales asesores de Mauricio Macri en temas judiciales.



“Hoy no se decidió nada económico, para eso falta entre 6 y 24 meses. Hoy lo que se trata es un tema de jurisdicción. Argentina pide que la causa trate en el Ciadi o en tribunales locales y no en la Justicia de Nueva York, donde el país ya tuvo dos fallos contrarios”, detalló el especialista Sebastián Maril, de Research for Traders.



Burford compró los derechos para hacer juicio de algunas de esas empresas.