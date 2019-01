https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Recuperaron lo robado Para calmar el enojo

El futbolista santafesino -oriundo de Granadero Baigorria- Maximiliano Moralez no recibió de la mejor manera el 2019. El volante -ex Racing- hoy en el New York City de la MLS sufrió un robo en su casa de Fray Luis Beltrán en el que le llevaron indumentaria deportiva destinada a la caridad.



“Quería decirles que anoche me entraron a mi casa y me robaron todo. Esas cosas que me faltan eran para donar (botines, ropa, zapatillas y camisetas), además de electrodomésticos, herramientas, etcétera. Empezar el año así es un mal sabor, porque eran cosas para ayudar. Ojalá que a esa gente que entró le sirva para algo productivo, aunque lo dudo. Si a alguien le ofrecen algo de las cosas que mencioné, más que nada botines y camisetas, por favor que avise. Ayudemos a que estas lacras desaparezcan. Muchas gracias y feliz año para todos. Esto pasó en Fray Luis Beltrán, mi ciudad natal”, redactó el ex Racing y Vélez en sus redes sociales.



La reacción del gobierno santafesino fue este viernes y por redes sociales y la dio el propio ministro Maximiliano Pullaro con fotos y “#Allanamientos por robo a una vivienda en #FrayLuisBeltrán. Efectivos de la Comisaría 4a. y personal de PDI recuperaron gran parte de los elementos sustraídos y una mujer quedó detenida por encubrimiento. Dos hombres involucrados como autores del hecho son buscados por la policía”.