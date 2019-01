https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 07.01.2019

Viernes a la tardecita... Se repite la historia

Las oficinas de prensa y comunicación de los gobiernos de la provincia y de la Municipalidad de Santa Fe insisten en que la última hora del viernes es la ideal para comunicar los aumentos de tarifas, de peajes, etc. como si el usuario-ciudadano no sufriría los efectos de la decisión. La crítica del año pasado formulada desde este lugar motivó llamadas de varios comunicadores admitiendo estar de acuerdo con la crítica, pero que la decisión no es de ellos sino de los funcionarios. El último viernes del año repitieron el esquema, aunque -nobleza obliga- adelantaron que a las 19 iban a dar a conocer los aumentos...