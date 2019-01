https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mirada desde el sur (por Raúl Emilio Acosta) Las encuestas del sur

Por Raúl Emilio Acosta

El año 2019 comienza con una sorpresa. En las encuestas donde se pedían opiniones sobre determinados nombres y, secundariamente, cuál sería el o los problemas a resolver en Región Rosario los nombres no fueron la sorpresa, sino estos: los problemas. Haciendo recortes mas finos la actitud del señor Gobernador, Roberto Miguel Lifschitz, verdadero protagonista de su gobernación con mas, el peso específico de su presencia en el sur con obras y opiniones políticas, se volvió visible en un concepto de las encuestas: “... ahora están haciendo cosas, se ven obras...”.

Con perfiles barriales o zonales las respuestas fueron concluyentes. Alumbrado, barrido y limpieza. La placita, las luminarias, el pavimento. De todas estas cuestiones los vecinos tenían memorias (tantos años de socialismo, tantas veces que dijeron ya lo vamos a resolverá) y esas memorias de las promesas se activaron, se volvieron certezas cuando en la vecindad el Gobernador venía a inaugurar algo, una obra, un retraso que se resolvía, por fin, y de la mejor manera. Con la obra.

El acto reflejo de la sociedad... “En el otro barrio sí, porque en este no...” determina un cambio en la estrategia de campaña. No presentar candidatos sino obras. La que sea. No hay obra mínima si alcanza para una foto y el trabajo mediático. El criterio es local, regional y nacional.

Desde el Gobierno Nacional, con la misma lectura, la presencia de los ministerios (documentos, vacunas, “tramiteríos”) sigue el mismo camino. Cuentas atrasadas. Es el momento de preguntarse si no estamos repitiendo aquel viejo cuento de “le haremos el puente, no tenemos río, le haremos el río también...”.

En cuanto a los nombres no aparece visible, elegante y solitaria la concejala Verónica Irízar, eso lleva al mantenimiento del senador Capiello (el de mas conocimiento y mejor imagen), pero un hombre de Binner, no de Lifschitz ni de Bonfatti y Binner, ya fue dicho, es una bondadosa memoria, personalmente retirado de la política activa. Capiello, originalmente santafesino del Abasto, no les asegura mansedumbre, mucho menos Javkin y la que es del riñón de Sciara, aquel fortísimo Secretario de Hacienda, luego Ministro del área, la línea económica del socialismo, y aceptada por Lifschitz, la concejala Irízar necesita un año mas o un año antes, esto es, que en el 2016 hubiesen decidido: vamos con ella. No lo hicieron.

Nombres propios

Los dos nombres que resaltan son Roy López Molina y Zukerman con este mismo problema. Deben hablar de obras, no de proyectos políticos y los concejales no hacen obras, las hace la intendencia. Teniendo en cuenta la dependencia (directa o relativa) para con Mauricio y CFK no hablar de políticas generales puede ser un buen negocio, pero no tener obra para mostrar una pésima situación. Eso sucede.

Hoy puede afirmarse que está vacante la intendencia “rosarigasina”. Ni es tan fácil para Roy López Molina (Cambiemos) ni tan sencillo de explicar para Zukerman. Son, qué duda cabe, los que mejor medición ostentan pero se insiste: van a los barrios y les piden obras, no promesas. Y las obras las trae el Gobernador Lifschitz. Que no será candidato a Intendente, pero resalta en todas las encuestas. En la foto la intendente Fein, que no irá por la re re elección, también aparece mejor posicionada que un año atrás. Rarísima situación. La transferencia existe, pero es poco como materia. Por ahora un misterio.

También encierra mucho misterio cómo resolver la situación. No son los nombres el eje, son los actos, eso aparece, al filtrar al trasluz las encuestas, que el reclamo es por soluciones, no importa de qué lado se oferten. Esto es bueno para los oficialismos, también pésimo. Es a quienes se les adjudica responsabilidades por las cuestiones que aparecen en los primeros planos ante la pregunta que, con mas o menos disfraz, remite a “qué le falta”, “qué es lo peor”. A la inseguridad, que sigue estando entre las primerísimas cuestiones, se agregó trabajo y su remitente: el bolsillo.

De qué modo esto influye en candidaturas a concejales y a la intendencia es algo que no se tiene medido correctamente. Sobre el 15 de enero, pasados los Reyes Magos, aparecerá la última encuesta previa a las candidaturas (febrero) a su cierre, y con su lectura, se decidirán los nombres y en este punto nadie duda del protagonismo del gobernador. Es el eje de las encuestas en el sur.

Media biblioteca sostiene la sabiduría de la Constitución provincial que impide la re elección. La otra mitad protesta, porque es bueno tener una imagen positiva, hasta que llega el momento de preguntarse para que y a quien beneficia con la foto y la sonrisa, pero esos son misterios y / o estrategias partidarias.

