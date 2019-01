https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.01.2019

7:44

Comedias, dramas, road movies, ciencia ficción, thrillers hasta un curioso documental forman parte de la oferta que tendrá el cine nacional durante el verano. Entre las más esperadas figuran “Sueño Florianópolis” de Ana Katz y “La misma sangre” de Miguel Cohan.

LOS ESTRENOS PREVISTOS PARA ENERO Y FEBRERO El cine argentino que se viene Comedias, dramas, road movies, ciencia ficción, thrillers hasta un curioso documental forman parte de la oferta que tendrá el cine nacional durante el verano. Entre las más esperadas figuran “Sueño Florianópolis” de Ana Katz y “La misma sangre” de Miguel Cohan. Comedias, dramas, road movies, ciencia ficción, thrillers hasta un curioso documental forman parte de la oferta que tendrá el cine nacional durante el verano. Entre las más esperadas figuran “Sueño Florianópolis” de Ana Katz y “La misma sangre” de Miguel Cohan.

Juan Ignacio Novak

jnovak@ellitoral.com

Desde el segundo jueves de enero hasta fines de febrero, llegarán a las salas varias películas argentinas que ofrecerán un amplio abanico de géneros, desde ciencia ficción hasta comedias, y que oscilarán entre lo comercial y lo experimental.

El 10 de enero llegará a “A oscuras”, dirigida por Victoria Chaya Miranda sobre la base del guión creado por Carla Scatarelli. Es un drama que cuenta tres historias sobre pérdidas, violencia y adicciones. La de Lola, que intenta no perder su talento con el paso de los años y los eventos irreversibles. La de Ana, que intenta sobrevivir a una violenta relación con un hombre que la acercará a la prostitución. Y la de Lucio, quien por la cocaína inicia un camino de autodestrucción. Esther Goris, Guadalupe Docampo, Arturo Bonín, Francisco Bass, Alberto Ajaka, Daniel Valenzuela y Germán de Silva son los protagonistas. La música del film lleva la firma de la sunchalense “Lula” Bertoldi, cantante y guitarrista que se desempeña como vocalista y compositora de Eruca Sativa.

El jueves siguiente, 17 de enero, estará en las salas “Sueño Florianópolis”, con Mercedes Morán y Gustavo Garzón. Ambientada en 1990, cuenta cómo un matrimonio que vive en casas separadas, decide hacer un viaje para tomar una decisión definitiva, seguir o divorciarse. Para eso, se van a Brasil en un Renault 12 sin aire junto a sus dos hijos adolescentes. Para no spoilear, basta decir que el viaje modifica las vidas de todos. El guión y la dirección de esta coproducción entre Argentina, Brasil y Francia pertenecen a Ana Katz, responsable de una serie de trabajos como Los Marziano (2011), Mi amiga del parque (2015) y El Candidato (2016) a los que le otorgó su propio sello autoral.

Para el 24 de enero está previsto el arribo de “Los últimos románticos”, una coproducción argentino-uruguaya. Filmada en 2017, tiene en los roles protagónicos a Juan Minujín y el uruguayo Néstor Guzzini. Los actores se ponen en la piel de dos grandes amigos que se mudan a una pequeña localidad costera donde montan una plantación de marihuana hidropónica. Todo se complica cuando un inspector, que ha sido degradado en sus funciones, llega al lugar. El film está escrito y dirigido por el uruguayo Gabriel Drak, creador de “La culpa del cordero” (2012) y “Los desconocidos” (2001).

“Soy tóxico”, cuyo estreno será también el 24 de enero, es una propuesta bastante atípica dentro del cine nacional, salvo por el trabajo de algunos directores puntuales. Se trata de una película que mezcla terror y ciencia ficción de clase B, ambientada en un futuro postapocalíptico donde todo el hemisferio sur del planeta se ha convertido en el basurero de cadáveres del mundo. La dupla de directores-guionistas detrás de esta producción son Daniel de la Vega y Pablo Parés, quienes cada uno por su lado ya indagaron en el cine de género, a través de producciones como “Ataúd blanco: El juego diabólico” (de la Vega) y “Plaga zombie: Zona mutante” (Parés). El reparto de “Soy tóxico” lo conforman Fini Bocchino, Gastón Cocchiarale, Horacio Fontova, Sergio Podeley y Esteban Prol

El último día del primer mes del año se producirá el estreno de “Anoche”, de Nicanor Loreti y Paula Manzone. Esta comedia, con actuaciones de Gimena Accardi, Mirta Busnelli y Valeria Lois, transcurre un sábado a la noche en que Pilar quiere estará sola. Pero, a pesar de su deseo, recibirá distintas visitas que provocarán enredos y situaciones que modificarán el destino de los personajes.

Febrero y marzo

La experimental “Hora - Día - Mes”, filmada por Diego Bliffeld en 2017, tendrá su estreno comercial el 7 de febrero. Escrita y narrada por Marcelo Cohen, está centrada en un encargado de un garaje que de día se ve inmerso en la rutina y de noche deja salir a flote sus obsesiones. Manuel Vicente, Marcelo Cohen e Iván Steinhardt integran el plantel de actores de este film.

Una semana después el jueves 14 de febrero, ocupará su lugar en las pantallas “Tampoco tan grandes” de Federico Sosa. El guión lo construyeron Máximo Reca, Alejandro Jovic y Martín Caamaño a partir de una historia de Paula Reca. Mixtura de comedia, drama y road movie, cuenta las peripecias de una treintañero que debe viajar a Mar del Plata para resolver una serie de cuestiones vinculadas con la herencia que le ha dejado su padre. Cuando conoce a Natalio, ex pareja de su papá, deben proseguir hasta Bariloche para esparcir las cenizas del difunto. “Flora no es un canto a la vida” tendrá su estreno el jueves 21. Se trata de un atípico documental donde el director, Iair Said, muestra un tramo de la vida de Flora Schvartzman, su tía abuela, una mujer soltera de 90 años que, alejada de su familia, se pone nuevamente en contacto para organizar su propia muerte.

Finalmente, en marzo se producirá la presentación al público de “La misma sangre”, dirigida por Miguel Cohan, el mismo cineasta que firmó “Betibú” y “Sin retorno”. En esta cinta, coproducida con Canadá y Chile tiene como protagonistas a Oscar Martínez, Dolores Fonzi y Diego Velázquez. Se trata de un thriller mezclado con elementos de drama familiar en la cual la familia que integran Carla y Santiago se tambalea cuando la madre de Carla muere en un accidente doméstico y Santiago sospecha que su suegro Elías es el responsable.