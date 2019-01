Hace 72 años nacía el icónico David Bowie

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El creador de “Heroes” y “Space Oddity” nació el 8 de enero de 1947 para romper los estereotipos y esquemas de su tiempo. Falleció el 10 de enero de 2016, dos días después de lanzar su último disco

Su nombre de pila fue David Robert Jones. Así lo eligieron para su primogénito Margaret y Heywood Jones, una moza y un hombre que se dedicada al cuidado de niños. Un 8 de enero como hoy, pero de 1947 nacía el artista en Brixton, un barrio áspero del sur de Londres.

Con el tiempo, ese niño se convertiría en un hombre capaz de cambiar de identidad a su antojo: fue Ziggy Stardust, Tao Jones, Think White Duke... pero se lo conoció popularmente como David Bowie.

El nombre lo adoptó para no ser confundido con otro cantante de su época: Davy Jones, de los Monkees. Así surgió Bowie que comenzó prematuramente un intenso contacto con la música. A los diez años ya tocaba el piano, a los 13 el saxofón y le siguieron varios instrumentos.

En 1969, cuando ya había compuesto varias canciones, saltó a al fama con una creación bisagra en la historia del rock: Space Oddity, que se mantuvo entre las más vendidas de las listas británicas durante semanas. Un año después salió a la venta el álbum The man who sold the world, con la canción que da nombre al mismo, que luego popularizó Kurt Cobain con Nirvana.

Y en 1972 volvió a ser un foco de atención cuando creó a su álter ego: Zyggy Stardust, una criatura andrógina que interpretó Starman y fue protagonista del disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Zyggy fue la cumbre de su etapa en el Glam Rock y el sello de cada puesta en escena de sus conciertos durante la década del setenta. También estuvo en el cine con participaciones en varias películas.

Bowie, en su personaje Ziggy Stardust en 1972.Foto: Archivo

Bowie exploró sobre todo la particularidad de su rostro. Se destacó siempre por su mirada, ya que tenía los ojos del mismo color pero una pupila estaba permanentemente dilatada por culpa de una lesión, producto de una trompada que le propino un compañero en el secundario.

Músico prolífico, en total David Bowie compuso 25 discos. Sabía que tenía un cáncer de hígado y por eso -en silencio- aceleró el proceso de su último material discográfico, Starblack, que salió a la venta apenas cuarenta y ocho horas antes de su muerte, que sucedió el 10 de enero de 2016.

Aún enfermo de cáncer, una de sus últimas fotos en 2016.Foto: Archivo

Tuvo poco contacto con la Argentina, sólo tocó en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1990, en la gira Sound and Vision, y por segunda vez el 7 de noviembre de 1997 en la gira del disco Earthling.