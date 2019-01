https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.01.2019 - Última actualización - 12:31

12:29

Luis Miguel Rodríguez superó de manera exitosa la revisión médica y quedó a disposición de Comesaña. Finalmente, Gudiño jugará en Belgrano de Córdoba.

Cadavid y Celis son “casi” sabaleros Está "Pulga" y se vienen los colombianos Luis Miguel Rodríguez superó de manera exitosa la revisión médica y quedó a disposición de Comesaña. Finalmente, Gudiño jugará en Belgrano de Córdoba. Luis Miguel Rodríguez superó de manera exitosa la revisión médica y quedó a disposición de Comesaña. Finalmente, Gudiño jugará en Belgrano de Córdoba.

El Litoral | deportes@ellitoral.com

Acompañado del intermediario Roberto San Juan (el mismo de “Fatu” Broun y Alan Ruiz), la ex estrella de Atlético Tucumán —Luis Miguel Rodríguez— llegó a Santa Fe, pasó la revisión médica en el Sanatorio Santa Fe con normalidad y quedó ya a disposición del profesor Julio Avelino Comesaña para comenzar a entrenar como primer refuerzo del nuevo Colón 2019. En Tucumán, siguen los ecos de su salida. A su vez, están “casi” cerrados los dos próximos refuerzos y serán colombianos.

“Se le realizan distintas resonancias en los dos tobillos y en las dos rodillas. Se revisan viejas lesiones, si es que existen. En el caso de tener cirugías anteriores o clavos, también se detecta el grado de recuperación. Es algo que se le hace a cada jugador”, explicaron ante la consulta de El Litoral.



Casi al mismo tiempo que Colón estaba analizando día, hora y lugar para presentar a “Pulga” como jugador-franquicia (400.000 dólares por el pase y una inversión millonaria en pesos por 30 meses de contrato), los medios colombianos hablan de un acuerdo “casi total” de dos jugadores cafeteros con el presidente José Néstor Vignatti. Se trata de se trata del volante Guillermo Celis, actualmente en Portugal, y del defensa Andrés Cadavid, capitán de Millonarios de Bogotá en los últimos torneos.



“A menos de una semana para que el cuadro bogotano retorne a las canchas con su debut en el Torneo Fox Sports (11 de enero ante Atlético Nacional), podría perder una pieza clave en sus últimos años en la zona defensiva”, según informó el VBAR de Caracol Radio, quien agregó que el antioqueño ya tendría un principio de acuerdo para vincularse con el cuadro santafesino.



Por su parte, Celis es uno de los nombres que suena para reforzar a Colón: haber trabajado con Comesaña en 2014 y sus pocos minutos en el Vitória de Guimarães durante el pasado semestre facilitarían su llegada.

Próximamente, podría oficializarse la llegada del volante de 25 años; mientras que Millonarios ya tendría lista una alternativa para suplir a Cadavid, en caso de que el jugador de 33 años se marche de la institución. Cadavid es líder, ídolo y referente total de Millonarios, tanto adentro como afuera de la cancha.



Finalmente, el que no llegará a Santa Fe es Gabriel Gudiño, quien esta mañana desde Córdoba —pasó la revisión médica y será refuerzo de Belgrano— confió los siguiente a El Litoral: “Le dije a Vignatti que yo resignaba plata de San Lorenzo para jugar en Colón, tengo amigos en Santa Fe y soñaba con eso. Pero el entrenador nunca se mostró interesado; no se pudo avanzar, más allá de las ganas. Desde un primer momento, Diego Osella me explicó por qué y para qué me quiere en Belgrano. Me voy a algo que es seguro en Córdoba”.

Protesta de Utedyc, por despidos en Colón

El gremio de Utedyc, seccional Santa Fe, procedió esta mañana a realizar una asamblea y medidas de protesta frente a la sede del Club Atlético Colón. “Despidos injustificados y arbitrarios que sufrieron dos trabajadores del club Colón”, expresa el comunicado de prensa del gremio que llegó a El Litoral. Por tal motivo, parte de la circulación del tránsito por J.J. Paso se vio interrumpido por el reclamo en la sede sabalera. Además, al cierre de esta edición, se estaba realizando una asamblea entre los empleados del gremio deportivo.

Dólares

400.000

Es lo que informó oficialmente Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, en una conferencia de prensa realizada ayer en el Jardín de la República que ingresó por el traspaso de Luis Miguel Rodríguez a Colón. Incluso, el máximo mandatario aclaró que “al club le ingresan netos unos 310.000 dólares, porque todo lo otro se lo llevan las comisiones y los impuestos”.